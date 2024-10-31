由御用妓女到索女秘書獲讚有樣有演技 尹詩沛34歲生日真空大露背
撰文：洪曉璇
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入行已經14年的尹詩沛（Nicole），近年曝光率甚高，每個角色都截然不同演技受肯定。9月剛踏入34歲生日的尹詩沛，獲好姐妹們齊聚慶生，以白色掛頸大露背戰衣現身展女人味。
2010年畢業於第24期無綫電視藝員訓練班，入行已經14年的尹詩沛，近年劇接劇演出甚有發揮，由御用妓女、《金宵大廈》內飾演舞女兼同志「芳芳」、《十八年後的終極告白》中的豬肉店老闆娘「趙玉娣」、《法證先鋒 VI：倖存者的救贖》裡飾演日本妓女村上雅美，流利日式英語，到近日《企業強人》裡，Nicole一改以往戲路飾演內斂實幹女秘書「程璐」，演乜似乜令人驚艷。
尹詩沛與鄧伊婷（Irina）、利穎怡（Joan）及林泳淘（Wingto）相識多年，組成「廢柴聯盟」，每位成員生日都會齊聚慶祝。林泳淘於IG分享派對照片，與一眾好友齊齊為尹詩沛慶生，壽星女DEEP V真空大露背現身艷壓全場。林泳淘寫道：「Happy birthday to our girl @nicolewanseepui 慶祝遲，Po相仲遲，加加埋埋遲成個幾月，真係好符合我哋廢柴 愛你喔 #祝 #越食越瘦 & #心想事成」利穎怡更分享歷年與尹詩沛的合照，相當老友。