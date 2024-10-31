由御用妓女到索女秘書獲讚有樣有演技　尹詩沛34歲生日真空大露背

入行已經14年的尹詩沛（Nicole），近年曝光率甚高，每個角色都截然不同演技受肯定。9月剛踏入34歲生日的尹詩沛，獲好姐妹們齊聚慶生，以白色掛頸大露背戰衣現身展女人味。



尹詩沛飾演媽媽生。（YouTube影片截圖）

尹詩沛今次做靚靚闊太，唔少網友都讚佢靚女。

尹詩沛減咗成十磅，連塊面都尖咗。

為咗講好「日式英語」，詩沛下咗唔少苦功。

喺《企業強人》演出一直備受好評嘅尹詩沛，呢場戲大晒實力演技，簡單幾個眼神，已成功呈現場口角色複雜嘅心理狀態。

【尹詩沛《十八年後的終極告白2.0》】她以過人的演技讓每個飾演的角色在劇中甚至強大到會遮蓋了主角的光芒，讓觀眾的視線不自覺落在她身上！（《十八年後的終極告白》截圖）

尹詩沛甚少飾演溫柔婉約嘅角色。

2010年畢業於第24期無綫電視藝員訓練班，入行已經14年的尹詩沛，近年劇接劇演出甚有發揮，由御用妓女、《金宵大廈》內飾演舞女兼同志「芳芳」、《十八年後的終極告白》中的豬肉店老闆娘「趙玉娣」、《法證先鋒 VI：倖存者的救贖》裡飾演日本妓女村上雅美，流利日式英語，到近日《企業強人》裡，Nicole一改以往戲路飾演內斂實幹女秘書「程璐」，演乜似乜令人驚艷。

尹詩沛話當初知道要做性感女秘書後都打咗個突。

尹詩沛秘書LOOK。(影片截圖)

尹詩沛與鄧伊婷（Irina）、利穎怡（Joan）及林泳淘（Wingto）相識多年，組成「廢柴聯盟」，每位成員生日都會齊聚慶祝。林泳淘於IG分享派對照片，與一眾好友齊齊為尹詩沛慶生，壽星女DEEP V真空大露背現身艷壓全場。林泳淘寫道：「Happy birthday to our girl @nicolewanseepui 慶祝遲，Po相仲遲，加加埋埋遲成個幾月，真係好符合我哋廢柴 愛你喔 #祝 #越食越瘦 & #心想事成」利穎怡更分享歷年與尹詩沛的合照，相當老友。

尹詩沛與鄧伊婷（Irina）、利穎怡（Joan）及林泳淘（Wingto）相識多年，組成「廢柴聯盟」。(IG：@wingt)

尹詩沛真空大露背。(IG：@wingt)

尹詩沛真空大露背。(IG：@wingt)

利穎怡貼出歷年與尹詩沛的合照。(IG：@joannyle)

利穎怡貼出歷年與尹詩沛的合照。(IG：@joannyle)

利穎怡貼出歷年與尹詩沛的合照。(IG：@joannyle)

利穎怡貼出歷年與尹詩沛的合照。(IG：@joannyle)