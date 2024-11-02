離巢小花與陳冠希舊愛聚會氣質出眾　同為富家千金人脈強大

前TVB小花伍樂怡（Kelly）在2017年參選港姐後入行，加入TVB後機會多多，除了因在旅遊節目《3日2夜》中大騷好身材而被網民捧為「仙氣女神」之外，亦曾參演不少劇集，備受力捧，不過她在去年6月突然宣布退出幕前，專注搞自家泳衣品牌及做職場顧問。而出身富裕的伍樂怡，亦有不少名人圈好友，日前她就與陳冠希（Edison）舊愛、英皇集團主席楊受成的姪女楊永晴聚會！

伍樂怡（Kelly）去年6月突然宣布退出幕前，專注搞自家品牌及做職場顧問。（IG@ngkelly_）

家境富裕。（IG@ngkelly_）

親身上陣做生招牌。（IG@ngkelly_）

好Fit！（影片截圖）

原來兩人相約一起過萬聖節，相中所見，伍樂怡身穿草綠色衛衣，而楊永晴亦打扮簡單，但兩人仍氣質出眾。在加拿大出生長大的伍樂怡，家境富裕，爸爸同大哥經營內衣生意，但伍樂怡在2016年回流香港後未有接手家族生意，反而加入演藝圈，近年主力打理自家品牌，搞得有聲有色！而伍樂怡人緣甚廣，與百億富商曾文豪女兒曾昭怡、何猷亨舊愛陳可欣等都私交甚篤，又曾現身賭王何鴻燊孻女何超欣（Alice）的生日Party，更曾與霍啟仁（霍啟人）的泰國未婚妻結伴出遊，絕對是人脈強大！

兩人都氣質出眾。（IG截圖）

Kelly與一班好友出海玩，包括名媛馮余慕莊、模特兒麥少瑜、名模Amanda S.等等。（IG@colleenmcyu）

伍樂怡早前低調現身賭王何鴻燊孻女何超欣（Alice）的生日Party。（小紅書圖片）

霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲的孻仔霍啟仁（霍啟人）與拍拖5年的泰國女友一直感情穩定，早前霍啟仁向女友求婚成功，有傳兩人將於明年1月舉行婚禮。（IG@mayaoo）

Kelly同霍啟仁的泰國未婚妻好Friend。（IG截圖）

Kelly同霍啟仁的泰國未婚妻結伴出遊。（IG截圖）

伍樂怡為百億富商曾文豪女兒曾昭怡（Natalie）慶祝生日。（IG@mammachewy）

伍樂怡同吳千語、馬天佑、麥少瑜等都好Friend。（影片截圖）

Kelly同何猷亨舊愛陳可欣都私交甚篤。（IG圖片）

而近年作風低調的楊永晴極少公開露面，楊永晴的爸爸是前東華三院主席楊超成，伯父是英皇集團主席楊受成，貴為富家千金的她自小備受寵愛，她更是陳冠希自入行以來首位公開女友。2008年初陳冠希被爆出「不雅照事件」，令事業大受打擊，更宣布退出娛樂圈，但楊永晴對男友不離不棄，可惜最後兩人仍分手收場。分手後，楊永晴一度絕跡社交圈，直至2019年被爆入紙註冊結婚，翌年2月舉行婚宴，據知楊永晴老公黃千和（Justin Wong）任職投資總監。近年楊永晴繼續低調，但亦不時與霍啟剛堂妹霍詠詩、名媛李嘉穎、馮余慕莊等聚會。

陳冠希同楊永晴在2006年公開戀情，拍拖5年後於2011年分手。（視覺中國）

身穿花花連身長裙的楊永晴，長髮披肩。（IG圖片）

氣質溫柔優雅。（IG圖片）

楊永晴（後排左二）同金融才俊老公黃千和（後排左一）出席聚會。（IG截圖）

為劉德華太太朱麗蒨表妹、有「大馬最美千金」之稱的陳雪鈴慶祝生日。（IG截圖）

不時與霍啟剛堂妹霍詠詩（左一）、名媛李嘉穎等聚會。（IG截圖）

氣質依然。（IG截圖）