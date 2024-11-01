黑色月光6-15集劇情劇透｜林夏薇懷孕助楊茜堯報仇、馬志威被捉

《黑色月光》TVB電視劇有港版《黑暗榮耀》之稱。楊茜堯得知馬志威收回佣，千方百計想得到證據。林夏薇又如何與楊茜堯合作?故事講到本文將會介紹這部劇的劇情大綱、每集劇情劇透。(小編為你每日詳細更新)

黑色月光第6集劇情

董博游說蔣基俊合作收回佣，蔣基俊十分心動，想透過寶鐷建設的工程生意，暗中與「第一鋼材」達成枱底交易。卓慧雲賭錢輸了140萬，用了奶奶蔣太給她的卡索利特别版手袋作為抵押品，怎料第二日奶奶蔣太再送卓慧雲一條頸鏈，要求卓慧雲一同參加卡索利的晚會。

在卡索利晚會中，滿月的姊姊漫星也有出席，漫星手中拿的包包與卓慧雲的一模一樣。這款包是卡索利的特別版，只有一個。卡索利的助理找滿月，請她協助找出拿假包的人。原來，拿假包的是卓慧雲，而非她的大姊。為了幫助卓慧雲，滿月迅速借大姊的真包，將卓慧雲手中的假包換掉，幫助卓慧雲化解了一場尷尬。

鄺永源因賭博輸錢而被財哥追債1000萬，同一時間，他拿到了莫振強已解鎖的手機，得知手機中的秘密，滿月與柏中一早結識，滿月朱柏中故意接近蔣基俊，並且以此威脅滿月，要滿月給他錢。但結果滿月不受威脅，杷反要脅鄺永源要令蔣基俊成功與第一鋼材合作。原來財哥滿月的關係十分好，原因是......文海被廉署調查，哲賢即與文海劃清界線，又因健康問題，將寶鐷交由基俊管理。鄺文海答應收蔣哲賢300萬去頂下寶鐷建設賄賂驗樓的事...

黑色月光第7集劇情

卓慧雲首次主持賢淑薈萃，就被班有錢闊太看不起，更聽到公關林美琪嘲笑她。就用了手段起把舊有的公關開除，再重新聘用滿月。余滿月得知蔣哲賢要上山三個月，哲賢身體狀態轉差，滿月懷疑有人暗中下毒。同時又發覺蔣太每次都親子沖茶給蔣哲賢，所以有次故意令衣服上留下茶漬再拿去化驗。

在蔣基俊想收回佣事件中，滿月立場是十分支持，因為可以有多個罪證握在手中; 成風查到第一鋼材有問題，奉世祺之命接近基俊。卓世祺成風的立場是要阻止。滿月擔心成風會阻撓基俊與第一鋼材簽約，故意公開哲賢病重消息，再使計令成風失約於基俊。一次滿月胃痛入院，成風就認識了余滿月的姊妹，漫星、曦晨趕到醫院見成風甚為關心滿月……鄺永源去找蔣基俊借錢，但結果是被人玩弄了一番。曦晨發現滿月與柏中的復仇計劃，不敢直問滿月。

黑色月光第8集劇情

余曦晨早前知道余滿月朱柏中暗中報仇，為了不要成為滿月的累贅，曦晨開始學行路。滿月與慧雲的關係逐漸拉近，余滿月發現卓慧雲的肚有好多針孔。原來，卓慧雲為了懷上蔣基俊的孩子，去做試管嬰兒打排卵針。滿月與慧雲的關係逐漸拉近。之後，在鄺永源的幫助下向祖娜埋手，卓慧雲成功拿到蔣基俊的精液。朱柏中見到鄺永源，就叫保安把他趕走，鄺永源留下了卓慧雲給他的錢。

鄺永源十分憤怒，去了烘培班找余曦晨、滿月，並挾持曦晨報復，要求滿月償還原本屬於他的金錢，成風也在場，最後滿月拿麵粉拋向鄺永源，麵粉遇火就爆炸。鄺永源受傷，並告之鄺文海。鄺文海出外拿錢，打算2人一齊坐大飛離開，拿錢時被人追殺。鄺永源收到父親的資訊，出去坐車，但發現是財哥的人，就開始對父親懷疑。之後鄺文海趕到，二人發生爭執，鄺永源意外殺了鄺文海。

黑色月光第9集劇情

鄺永源殺人後打算逃走時，被余滿月財哥截住，因意外中還令財哥的女兒受傷，最後鄺永源在逃走時跳入海。余滿月在離開時被莫家朗見到。鄺家父子為何會發生誤會，原本是因為...

在意外中，成風得知了滿月曦晨的過去，所以暗中決定會幫滿月...突然余曦晨突然不見了，原來是因為想去學行路，她不想成為余滿月的負擔，原來她由偷聽中的得知滿月朱柏中要報仇的計劃，得知滿月獨自背負一切，曦晨也想出一分力。

基俊的桃色緋聞險曝光，奶奶幸芳要慧雲做好門面功夫。卓慧雲被奶奶蔣太訓話，卓慧雲想舉行一個派對為蔣基俊建立良好形象，余滿月得知蔣基俊買了一隻遊艇，建議當日可以公開把遊艇命名為...派對當日，蔣基俊被迫把遊艇改名，十分生氣。得知是余滿月的建議後，更大力俾人捏住余滿月條頸，幸得成風出手解圍。蔣基俊與第一鋼材簽了約，成風為了與基俊打好關係，說服世祺買下基俊新遊艇，成風偷偷地給了余滿月一樣野...

黑色月光第10集劇情

成風偷偷地給了余滿月蔣基俊的遊艇買賣合約，給了余滿月不少蔣基俊洗黑錢的線索。第一鋼材一直拖延，未能提供鋼材因此工程延期。原來，幫蔣基俊洗黑錢就是會計部員工唐子超。

卓慧雲做試管嬰兒成功了，同時蔣哲賢的風水師傅建議家中要有紅事沖喜，卓慧雲藉著這個機會報喜。蔣哲賢在卓昊天講，如果卓慧雲成功生兒子，就將部份公司的擁有權轉到慧雲名下。蔣基俊的媽媽為了幫蔣基俊得到公司，就落手...卓慧雲去參觀時，突然胃痛入院，余滿月得知卓慧雲懷孕。

記者區樂瑤加入滿月復仇計劃，原來是滿月利用董博引誘基俊中飽私囊。第一鋼材董博，余滿月有其黑材料，因此被要脅。

因為第一鋼材還沒有提供鋼材，工程停工，工人無糧出所以抗議。因為新聞事出突然，加上股票一直下跌，成風懷疑有人針對寶鐷建設。成風告訴余滿月估計對付寶鐷建設的人就是...卓昊天開出條件，若要他出手救寶鐷，哲賢便要以手上的王卓股份作抵押……

黑色月光第11集劇情

蔣哲賢出手幫忙解決寶鐷建設危機，一次開會余滿月得知，蔣基俊洗黑錢的證據就是一隻USB手指，並放在一個喉糖盒內。卓昊天為了趕盡殺絕，聯絡多位官員絕不可以讓工程延期，又又高價買入大量鋼材。

自從兩家反目後，卓慧雲位置十分尷尬，蔣家不理她，卓家也不理她。余滿月借為卓慧雲配搭衣服的機會，偷偷地尋找喉糖盒，懷疑是被放進了保險箱。卓慧雲把一張保險箱照片發給滿月，要求滿月幫忙，跟滿月做了一場交易...最後，二人把手指交給卓昊天，卓昊天大喜...

黑色月光第12集劇情

蔣哲賢因年老及患病而沒有記性，而需要使用錄音筆，卓世祺、蘇彼德和成風只可以把計劃重複講解。蔣基俊要蔣哲賢把公司給他，因為蔣基俊有把柄在卓昊天手中。蔣哲賢開始用高爾夫球桿毆打蔣基俊，蔣基俊母親看見就出手出手制止，蔣基俊眼見母親就來被打，就反抗，開始瘋狂打蔣哲賢，最後蔣哲賢被打到吐血不省人事。二人見狀，開始冷靜處理，怎料回頭蔣哲賢就不見了。蔣哲賢爬出屋外求救，蔣基俊也跑了出來，怎料被滿月看到，莫家朗也及時出現...

黑色月光第13集劇情

蔣基俊的母親為了兒子，自首認罪殺了蔣哲賢，並暗示蔣哲賢的錄音筆是證據，要盡快找到並消滅。余滿月回憶最後見蔣哲賢時，因而找到錄音筆的位置，但在同時，被蔣基俊跟蹤再搶了錄音筆。蔣基俊之後失蹤。卓慧雲自作主張為蔣哲賢舉行了追思會，還在記者面前講會成立慈德會，迫卓昊天同意，之後被卓昊天教訓。澳門一個旅遊大巴車禍爆炸，發現有兩隻與蔣基俊指紋相同的斷指...

黑色月光第14集劇情

莫家朗在收拾父親的東西時，發現好多DVD，莫家朗懷疑是父親幫人做事所留下的證據。余家3姊妹因為蔣基俊之死，終於可以輕鬆行街，但中途莫家朗給了余滿月一隻USB，並指出有機會是當年事件的證據。但USB意外跌左余漫星的袋中。之後余滿月打開後，發現沒有特別。余滿月受頌天公關所託幫忙處理卓昊天出自傳一事，而再次與卓昊天見面，並討得卓昊天歡心。余滿月莫家朗再次看一次證據片段，發現USB中是經過刪減，片段中有一個女生在咖啡中下藥，女生的鞋成為關鍵。

黑色月光第15集劇情

當年鄭有東和王一正在滿月飲了迷藥後，把滿月捉走了。因為滿月想在他們身上知道背後指示的是誰。朱柏中幫滿月跟蹤王一正。同時，滿月就從當時落藥的高跟鞋入手。滿月在王卓集團策劃了一個高跟鞋展覽，並邀請卓慧雲把珍藏的高踭鞋拿出來做展覽。之後，滿月卓慧雲開門見山，講出當年的悲慘回憶，但卓慧雲否認當年是她落藥。卓昊天銅像揭幕儀式，卓昊天的媳婦范玉玲突然出現在會場。

黑色月光第1集劇情(10/28)

網紅寶兒試圖利用偷拍敲詐富豪傑少，但她的計謀被傑少知道了所以被打。公關專家余滿月出手善後，她揭穿了寶兒技倆及手掌握寶兒的負面資料，最後成功處理。

建築發展商寶鐷建設的董事長蔣哲賢，因公司的負面新聞股價大跌，而想急召開股東大會穩定人心。來到余滿月工作的公司去諮詢安排股東大會的公關意見，蔣哲賢因兒子蔣基俊在英國因醉駕事件無法回港，所以未能選擇余滿月的方案，最後選擇了余滿月的師傅澤倫的方案。

股東大會上，人稱「股壇狙擊手」的成風混入現場，故意刁難蔣哲賢，事件最終在余滿月的巧妙安排下失控，都在因滿月及時為哲賢解圍，在哲賢心中留下好印象，成功爭取了接手蔣家的公關事務。同時，余滿月發現澤倫洩露客戶資料後立即上報，最後她升為客戶總監。蔣哲賢希望兒子回港，有接班人對公司也是一個利好消息。

滿月接近蔣家是為了報仇，十八年前，滿月曾被基俊迷姦，連累妹妹余曦晨也被鄺永源侵犯，曦晨因而患上驚恐症與創傷後遺症……

黑色月光第2集劇情(10/29)

余家悲劇發生前與朱柏中關係要好，之後余曦晨受到傷害後，主要由朱柏中的姑媽照顧。18年來，滿月記恨着蔣家害她家破人亡。朱柏中出獄後，余滿月安排朱柏中去蔣家做司機。

蔣基俊回港，余滿月為他安排了一系統改變形象的活動，蔣基俊認出了余滿月，余滿月表示只想做好份工。蔣基俊認出了滿月，滿月為讓蔣基俊放下戒心，製造車禍助他脫險，而自己就車禍中受傷，苦肉計成功令滿月取得蔣哲賢和蔣基俊的信任。

蔣哲賢叫滿月幫忙籌辦蔣基俊的婚禮，但滿月不知道新娘是誰。成風想問滿月蔣家的消息，但反從成滿月套出，蔣家即將與「王卓集團」主席卓昊天的孫女卓慧雲聯婚。

而朱柏中告知對象是卓昊天的孫女卓慧雲。原來李慧雲以前在咖啡店與滿月一起做過兼職，之後改名做卓慧雲，成為了卓昊天的孫女。卓昊天的兒子死了多年，也是最近先知道原來兒子世榮有個女兒。蔣基俊卓慧雲之前在一次活動見面，蔣基俊也是敷衍應對，連見面禮物也是余滿月準備的。

黑色月光第3集劇情(10/30)

蔣卓兩家一起吃飯，商討蔣基俊和卓慧雲的婚事。但突然之間，一位蔣基俊的已懷孕的前度許安妮出現及大鬧，但卓慧雲沒動搖，仍要與基俊結婚，聲稱接受蔣基俊的過去。之後，蔣家搶先都出了蔣卓兩家的聯姻新聞。

卓慧雲得知卓昊天同意兩家的婚訊十分開心，送上參茶，卓昊天表面都十分高興，等外人一走，卓昊天立即變面，並警告卓慧雲要做好本份。

許安妮被家人強制送回外國，滿月暗地裏協助許安妮逃脫時遇上成風，二人聯手幫許安妮舉行記招公開懷孕一事，但當許安妮去到記者會場，記者都紛紛離開，原來是因為遭昊天阻撓。成風事敗，向老闆卓世祺匯報，世祺只好再作盤算。成風好奇滿月為何與蔣家作對，滿月避而不談。

蔣哲賢的得力助手鄺文海，開始懷疑滿月，並派暗中派莫振強調查滿月。滿月陪同獲准保釋的姊姊余漫星離開警局時，見到當年推滿月及曦晨落山的莫振強。蔣基俊和卓慧雲婚禮如期舉行。

黑色月光第4集劇情(10/31)

18年前，滿月、曦晨被性侵當晚，蔣哲賢叫莫振強處理兩姊妹，但莫振強因一事而急回家而沒有處理好。鄺文海一向做事小心，他覺得事有蹺蹊，要求莫振強處理滿月。同時，鄺文海也暗中換了公關公司，滿月轉去接近卓慧雲，力求取得其信任。

其實，滿月為了接近莫振強，早已認識了振強的兒子莫家朗，是家朗的好朋友，更給予鼓勵其成為一名警務人員。有一日，滿月在跑步時被搶手機，莫家朗幫忙追回，同時也邀請滿月出席畢業典禮。莫振強知道莫家朗有心上人，但並不知道心上人就是...滿月懷疑莫振強手中有以往幫有錢人做事的留低證據，就和朱柏中向這方向查，而得知莫振強手中時常有一把...

蔣哲賢把啟動舊區重建計劃交由蔣基俊負責，如果做得好就會把公司交給蔣基俊。卓慧雲想穩住蔣太之位，希望懷上基俊的孩子，不惜在家中穿上性感睡衣，希望誘惑蔣基俊。但蔣基俊完全不受落，更侮辱卓慧雲..卓慧雲憶起往事，原來18年前卓慧雲已經喜歡蔣基俊，但就受到了同學的排斥。卓慧雲十分唔開心，在私人會所見到鄺永源，鄺永源帶卓慧雲賭錢散心。

優酷平台率先播出的《黑色月光》第四集，林夏薇着透視睡衣色誘馬志威。（影片截圖）

林夏薇卻遭飾演老公的馬志威無情對待。（影片截圖）

黑色月光第5集劇情(11/01)

家朗收到多封神秘電郵，內容疑似與莫振強的黑材料有關，莫家朗心中對莫振強起疑。滿月找柏中幫忙跟蹤振強，莫振強在外出按摩的時候，發生自己的鑰匙比人動過手腳，立即去收藏秘密東西的地方。柏中想趁機奪取振強的犯罪證據，卻失敗而回。突然，曦晨失蹤...莫家朗再次收到神秘證據，所以調查莫振強，莫家朗真的找到秘密證據。莫家朗找莫振強對質，二人發生爭執，莫家朗要求莫振強自首。莫振強表面答應，但到了第二日就逃走，莫振強被莫家朗追的時候，莫振強被車撞。而莫振強的手機，落在鄺永源的手中。第一鋼材董博游說蔣基俊合作，並會承諾做數，令蔣基俊可以從中收回佣。

《黑色月光》｜演員

楊茜堯 飾 余滿月

一開始是頌天公關的高級經理，擅長應對各種危機，做事能力高。18年前，被蔣基俊迷暈了再被強姦，妹妹就被鄺永源強姦，再被警察莫振强推落山，令曦晨變成殘廢。滿月的父母被冠上莫須有罪名，最後死去，余滿月因此想要報仇。

王浩信 飾 成風

轉數好快，從事金融股票買賣，寶鐷建設的狙擊手，對滿月感到好奇，同時有情感瓜葛。一開始認為，3年前令余滿月失業。之後，得知滿月的事後，開始暗中協助滿月報復。

林夏薇 飾 卓慧雲

曾經是滿月的好友，被發現是陰謀背後的操縱者。以前曾經在咖啡店與滿月一起做過兼職，之後改名做卓慧雲，成為了卓昊天的孫女。由學生時期，已經對蔣基俊有好感。成為卓慧雲後，就與蔣基俊結婚，政治婚姻。

馬志威 飾 蔣基俊

富三代有錢仔，18年前下藥侵犯滿月。只懂得洗錢及玩女人。18年後，被父親要求下回到香港，幫忙照顧公司，但是卻暗中做犯法事，被余滿月、卓昊天知道被捉住痛腳。

黃翠如 飾 余曦晨

滿月的妹妹，被鄺永源侵犯，被推下山後殘疾。長大後，未能從陰霾走出來，需要坐輪椅，對突然其來的事情十分害怕。

楊卓娜 飾 余漫星

余家三姐妹的大家姐，十分疼愛曦晨妹妹，疏遠想報復的滿月。當年，因為兩個妹妹被人強姦，父母先後入獄死去，當年的男朋友因而離去，因此記憎滿月。

馬貫東 飾 鄺永源

侵犯曦晨，是蔣基俊的好兄弟，其父親鄺文海也是幫蔣父工作。但一次想借蔣基俊錢，被蔣基俊當作狗看待，還錯手殺了自己的父親。