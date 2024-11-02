劇評｜《出租大叔》今年不能錯過的劇集 有笑有淚設計有心思

《十七年命運週期》播完後，緊接播放的是《出租大叔》，故事關於五個大叔遇到中年危機的故事，不是現在流行那種大女主的劇集，沒有韓式狗血劇情，沒有鏡仔加持、亦沒有矯情的金句，觀眾有可能錯過，但絕對值得支持，因為很久沒有一套劇集令人笑得出，亦有淡淡的洋蔥味⋯⋯

《出租大叔》首集節奏輕鬆明快，好快令觀眾投入。（《出租大叔》電視截圖）

《出租大叔》故事講強尼（飾演林木森）是一個表面身光頸靚的名車金牌售貨員，一天，被公司裁員，表面風光的他，原來是窮光蛋，即被被拜金女友離棄，再提走他所有錢，更沒錢交租，令強尼一夜之間變雙失中年，但這時候他在美國讀書的女兒阿Gao（飾演林瑪莎）剛回來探爺爺，女兒慢慢開始認識爸爸及其兄弟，覺得這班大叔甚懂得人情世故，可以慰藉都市人的心靈，慢慢開始了出租大叔這門生意⋯⋯

強尼在劇中飾演林木森，原本戴金錶揸靚車女友是性感網紅，但一夜之間失去一切。（《出租大叔》電視截圖）

強尼演雙失中年令觀眾易投入

故事要好看，首先人物要吸引或能令觀眾有共鳴，強尼飾演的林木森，原本戴金撈駕馬莎拉蒂，女友是性感李賢，突然一夜之間失去一切，由高處墮下，正所謂「睇人仆街最開心」，強尼這個角色的遭遇，觀眾好快投入，加上他身邊的好友，雖然扶持但繼續口賤，大約一集的時間，觀眾完全清楚了解主角同好友的人物性格，主角的痛點，他追求什麼，好清晰。

而強尼身邊的好友，每個性格不同，同強尼的價值觀亦不同，形成不少衝突，有衝突就有故事，而最大衝突就是強尼與阿Gao這對父女，而他們又要一同經營出租大叔這間公司，令整個故事很有戲味。

劇中幾位大叔有不少打邊爐戲，完全拍出男人的浪漫，相信每一個鍾意睇波嘅男人都想有呢間大叔之家。（《出租大叔》電視截圖）

大叔互窒對白令劇情爽快

《出租大叔》笑位集中在幾位大叔的身上，強尼、陳子豐、阿雞(邱頌偉）、陸駿光，之後加入的張達倫，五位大叔的對白相當精警，抵死，譬如幾位大叔都是英超球迷，每位各是一隊死忠，那些球迷互寸的對白很傳神，『四萬狗，唔識波係常識』加上對白很切合人物性格，大家一人一句有火花，『筍位』 無縫接軌，令觀眾看得投入。

眾所周知ViuTV拍劇，成本一向俱「挑戰性」，不少創作人為了慳皮，很多場口都在一兩個主景完成，主景戲不好看，就會趕客，而《出租大叔》主景就是靠這幾位大叔的對白推進故事及提共笑位，所以觀眾會想看主景的戲，令大家會繼續看下去。

雪妮、梁雍婷這一集，相當有心思，絕對不落俗套。（《出租大叔》電視截圖）

非大台式橋段

除了人物對白設計得好，劇情亦有心思，不是大台眼熟的橋段，以第二集為例，故事講述剛出獄的梁雍婷與媽媽（雪妮飾演）有一個不能解開的心結，原來梁雍婷當年靠倫敦金揾快錢，間接害死了親弟，媽媽自此沒有和她說話，之後雪妮的朋友找強尼這班出租大叔幫手，希望修補兩母女的關係，如果是傳統大台劇，必定是大團圓，媽媽可能不知從那裏偷聽到女兒的苦心，之後衝出來擁抱女兒，之後一齊拜祭弟弟，《出租大叔》選擇了一個方法，不是大團員結局，但帶出一個訊息，原來人生有些結是解不開 ，劇中有句對白總結這一場戲 「有一種關係，不見才是最好的相見」，這場戲很高質素，完全達到「情理之內 意料之外」的設計。

阿Gao今次首度擔任女主角表演不錯，強尼本色演出但同劇集完美配合。（《出租大叔》劇照）

阿Gao演出自然

演員方面，強尼本色演出，角色簡直是度身訂造，是大家熟悉的強尼，初是會擔心，強尼給人感覺很綜藝，好有主持的影子，但在《出租大叔》這個人設上沒有問題，是完美的配合，而阿Gao首度擔任女主角，表演令人驚喜，其實角色相當複雜，內心有很多包袱，對一個新人來說以很有難度，但阿Gao演出到位，唔會有『新人係咁架啦』的感覺，演出令觀眾有感覺。

《出租大叔》下周一（4日）進入結局篇，但絕對值得支持（雖然網上睇ViuTV很多廣告），但言之有物的輕喜劇不多，那45分鐘劇情，可以今你完全放鬆享受，絕對是今年必睇劇集之一。