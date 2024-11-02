黑色月光丨40歲林景程大何廣沛4年演父子：10 年前演對方同學

無綫台慶劇《黑色月光》昨晚（1日）播出一集，「復仇女神」余滿月（楊茜堯飾）終得償所願 KO 首名復仇對象莫 Sir！飾演莫Sir的林景程，自從上年台慶劇《新聞女王》憑「中槍梁Sir」一角彈出後，之後亦先後憑《反黑英雄》的「怕事燦哥」，及《法證先鋒6》的「冼陽真身」贏盡好評，今次再度憑好演技及專業程度同時獲得認同。

「側頭奸笑」係林景程專登設計動作。

林景程一年內有4部劇推出。

楊茜堯眼神好犀利！

林景程再次突破自己演大奸角，更要增齡至少20 多年飾演何廣沛的父親，但現實中40歲的林景程只比何廣沛大 4 歲，林景程笑言:「最初聽角色我以為係演佢回憶中小時候時嘅爸爸，聽聽吓先發現原來係演依家。」景程續說與廣沛 10 年前已開始合作,並搞笑地自嘲因保養差要演廣沛爹哋:「我記得我哋喺《M club》演同學，10 年後佢仲係 keep 得好好,而我就保養得好差。」談到化老妝，景程透露上妝時間每次約一個多小時：「每次開工前都要畫白啲頭髮，係用銀筆逐條咁畫，後期大家都熟手同有經驗咗,一個鐘內都搞掂。」

林景程要演何廣沛爸爸。

現實中，林景程只大何廣沛4年。

畀個仔揭發後,莫 Sir 係咁掛住抵賴,不過佢都有心虛嘅。

畀個仔揭發後,莫 Sir 係咁掛住抵賴,不過佢都有心虛嘅。

林景程要刻意化老妝。

其實林景程這次飾演貪錢壞警察相當有記憶點，皆因莫 Sir 每次做壞事時不但會露出超奸險笑容及眼神，更會側著頭看著目標，感覺讓人不寒而慄，不少網民留言叫林景程以後不要對著他們笑：「你一笑我感覺就要被推下山了。」而向來 Gag爆的林景程，即搞笑回覆:「今天推下山的人數已達標，日內不會再推」，並以「個仔好夜都未瞓」回應網民提問為何要等到第二天早上才潛逃，令阿仔何廣沛亦忍不住留言玩埋一分：「晚上好忙。」二人均相當識做宣傳。

佢喺劇中去揼骨,又令到啲網民諗起《反骨英雄》嘅燦哥都一樣鍾意揼骨, 證明角色幾深入民心。

「側頭奸笑」係林景程專登設計動作。

問林景程為何莫 Sir 經常「側頭奸笑」，他笑言：「因為我想設計一個小動作去貫穿番兩個年代嘅自己，睇劇本時本身諗住就咁笑就算，但係好似唔夠突出，最後諗起自己屋企養嗰隻倉鼠，因為個倉鼠籠放嘅位置比較矮，我成日望佢都要側住個頭，然後我就覺得側頭望好似主人望緊寵物咁，又好似有啲似望住獵物嘅感覺，就側咗頭了喇。」而林景程是次突破點除了化老妝及「側頭奸笑」。

莫 Sir 最後被車撞死。

林景程亦有分享花絮片段。（ig@lamkingching）

林景程亦有分享花絮片段。（ig@lamkingching）

昨晚一幕他穿過家中屏風步向何廣沛時，在一秒內瞬間由「勁陰森」變成「懶慈祥」相當有戲味，獲網民大讚很棒:「瞬間變臉」、「你的眼神和笑讓我毛骨悚然」、「演甚麼就是甚麼，完全没有限制」、「做壞人很有潛質」、「林景程今年值得一個獎項」、「今年幾部配角戲感覺都很出」。