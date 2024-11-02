金賢重12月來港舉行尾站巡演　拍片曬廣東話承諾帶最好表演給觀眾

在K-pop界二代團中佔有重要位置的黝團SS501隊長金賢重，將在12月21日來到香港舉行2024 KIM HYUN JOONG CONCERT “THE LAST DANCE” CONCERT IN HONG KONG。由於香港站是他今次世界巡演的最後一站，所以非常難能可貴。因此，他亦親自拍攝影片並用廣東話向粉絲們問候，同時呼籲大家記得看他的演唱會。

金賢重即將在 12月來港舉行演唱會。

在影片中身穿啡色毛衣的金賢重，一開始就親切地用廣東話跟所有粉絲打招呼：「大家好，我係金賢重 ！ 好耐冇見！」咬字清晰且口音帶點可愛。接着他再以韓文作補充，一方面慰問多年不見的香港粉絲，另一方面亦跟全世界的粉絲問好。之後，他再交代今次演唱會情況：「時隔多年我將舉行2024 KIM HYUN JOONG CONCERT “THE LAST DANCE” CONCERT IN HONG KONG和各位見面！」

金賢重用廣東話向粉絲打招呼問候。

為了香港站演唱會，金賢重透露努力準備中，並承諾會將最好的表演送給觀眾：「香港站也是我這次巡迴演唱會的最後一站，我盡全力在準備不同的表演給大家！希望大家多多期待！」最後他揮手作最後宣傳，並用廣東話表示：「香港見！」相信粉絲們聽見後會到場支持偶像。