無窮之路 IV丨中資助希臘古港發展　由抗拒到歡迎200萬買到安樂窩

陳貝兒（Janis）主持的無綫專題紀錄片《無窮之路 IV-一帶一路》今晚（3 日）播出的第一集將走訪具有 2 千多年歷史的希臘比雷埃夫斯港，探討這個歷史悠久的古港，如何在中資集團接手後在短短兩年將原本負債1,300萬歐元（近 1.1 億港元）的古港轉虧為盈，古港的集裝箱碼頭世界排名由93位躍升至歐洲排第4名的同時，亦為當時備受國債困擾的希臘帶來了更豐厚的稅收，兼直接及間接創造了過萬個就業職位。

陳貝兒將帶大家走訪具有 2 千多年歷史的希臘比雷埃夫斯港。

中資集團接手比雷埃夫斯港後，共投資了 3 億美元翻新所有碼頭設施。

比雷埃夫斯（Piraeus）希臘文意思是「扼守通道之地」，中國進駐這個有地理優勢的南歐港口後，亦打開了歐洲的南大門市場，當中中國研製的新能源車、便是透過這個古港再銷售往歐洲及世界各地。Janis先到比港的 COSCO 總部參觀，採訪了比雷埃夫斯港港務局的中國員工—資訊技術部總經理張志明及財務管理部總經理金輝，原來當初中國企業開始營運碼頭時遇上不少阻滯，曾經有碼頭工人因害怕中國人會取代當地人、高舉「China Go Home」標語並發動相關遊行示威；後來隨著港口貨流及生意增加，工作崗位越來越多之餘，中資僱主還向當地員工提供了大量培訓機會及很好的員工福利。

Janis 到訪比港的 COSCO 總部參觀,採訪比雷埃夫斯港港務局的中國員工— 資訊技術部總經理張志明，及財務管理部總經理金輝（圖右)。

介紹當地發展項目

仲有比雷埃夫斯港資深當地員工 Savvas Sanozidis。

中國研製的新能源車、便是透過這個古港再銷售往歐洲及世界各地。

靚景鄉郊別墅月租只需 600 歐元

Janis這次還與在比雷埃夫斯港的資深當地員工Savvas Sanozidis、Georgia 及Giorgos 進行了深度對談，三人對於中資集團接手後的工作環境讚不絕口，Georgia感恩獲公司安排了很好的進修及晉升機會，船務維修員 Giorgos 則大方地公開了他的月薪為2,000歐元左右（約 17,000 港元），續指2,000 歐元月薪在當地來說相當不俗，皆因希臘現時基本工資只有約 830 歐元。Giorgos 另外還帶 Janis 到訪其位於鄉郊的田園式安樂窩，月租只需 600 歐元，不但寬敞舒適、環境更是十分優美。

當地員工對中資集團接手後的工作環境讚不絕口。

船務維修員 Giorgos。

船務維修員 Giorgos。

Janis 本集還拜會了來自台灣的 Carol 及希臘人 Panos，二人在鹿特丹讀書認識後結為夫婦，並於新加坡生活了十數年，二人 2021 年因瞄準逐步走出國債危機的希臘有發展潛力選擇回流，並主力發展當地的房地產。這對「希台夫婦」現時總共投資了六個舊樓重建項目，攝製隊採訪當日，這對夫婦便帶 Janis 到訪了二人其中一幢注資逾千萬港元重建的舊樓，並透露一個面積逾 800 呎的兩房單位，在當地售價約為 200 多萬港元，相當超值。Panos 透露重建後若所有單位成功售出，將為二人帶來至少一倍以上的回報。Janis 在節目中還會解釋希臘如何透過推出黃金簽證，成功吸引超過 15 億歐元引入希臘房地產。

Giorgos 帶 Janis 到位於鄉郊嘅安樂窩參觀。

Giorgos 帶 Janis 到位於鄉郊嘅安樂窩參觀。

Giorgos 帶 Janis 到位於鄉郊嘅安樂窩參觀。

呢對「希台」夫婦因為睇好希臘房地產發展選擇回流。