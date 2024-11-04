兩性感網紅為影靚相拒絕穿上救生衣　搭快艇遇意外雙雙墮海慘喪命

作為人氣高企的網紅，一定要經常影靚相，但係都要留意人生安全。巴西37歲性感網紅Aline Tamara Moreira de Amorim與27歲好友Beatriz Tavares da Silva Faria搭乘快艇時，為了影靚相而拒絕穿上救生衣，最後雙雙溺斃。

巴西37歲性感網紅Aline Tamara Moreira de Amorim。（Facebook）

27歲Beatriz Tavares da Silva Faria。（Facebook）

據外媒報道，網紅Aline與Beatriz於9月29日在巴西一處名為「惡魔咽喉」的海岸搭乘快艇時，發生意外而墜海溺斃。事發近1個月後，當地警察局日前向當地媒體指出，兩人拒絕穿上救生衣。警察局長指出，船長表示部分乘客嫌穿救生衣後自拍不好看，加上會妨礙曬黑，故拒絕穿救生衣。雖然快艇最多只能載5名乘客，但船長仍被要求載6名網紅上岸，因此快艇遇上巨浪時，因超載下沉。

Aline為影靚相拒絕穿上救生衣。（X）

船長坦言當時嘗試救人卻失敗，Beatriz在海上被發現時已經死亡，而Aline的遺體在一星期後被沖上岸。（X）

船長坦言當時嘗試救人卻失敗，Beatriz在海上被發現時已經死亡，而Aline的遺體在一星期後被沖上岸。據了解，Aline是一位單親媽媽，而Beatriz從學生時代就當模特兒，現在是健身教練。一名同時遇上意外的倖存者透露，眾人在意外發生前在豪華遊艇開派對，當時分成兩組人搭小艇返回岸上，她立即設法穿上救生衣，緊抓岩石才得以生還。

（X）