波波黃婧靈加盟主持《冲遊泰國》　胡慧冲撈過界解風泰國日本菜

有「泰國旅遊達人」之稱的胡慧冲(Roger)再度為TVB Plus主持旅遊節目《冲遊泰國》,今輯將會有「波波」黃婧靈加盟為觀眾導遊，不過要到下星期期先出場。

波波加盟《冲遊泰國》做主持。（ig@krysellawong)

波波要下周先出場。（ig@krysellawong)

胡慧冲繼續夥拍港男女神鄺玲玲做拍檔推介泰國食玩好去處。近年人氣在東南亞急升的鄺玲玲工作量大增，但對 Roger 的邀請依然一口應承，他說：「感恩鄺玲玲在極度繁忙下，仍然主持『玲玲有心事』同『泰國冇問題』兩個環節。第一晚拍嘅時候，玲玲早一晚深夜先返泰國，第二朝就嚟幫手開工，而仲係零助手、零要求。」Roger 大讚對方有情有義。

本周鄺玲玲繼續「有心事」教授泰文。

胡慧冲讚鄺玲玲有情有義。

今晚(4 日)首播將介紹曼谷美食後花園 Banthat Thong 區，著名的朱拉隆功大學正座落於此，文化氣息濃厚。近年網紅新店、文青咖啡店、各國料理餐廳紛紛進駐該區，聚落效應吸引大批市民、遊客到訪，做到真正的日夜都繽紛。其中一間以牛奶、麵包作招徠的甜品屋，除了是區內的長龍店外，同時成為網紅打卡點。

區內另一必定要幫襯的是一間看似平平無奇的海鮮餐廳，一碟充滿蝦膏的蝦肉飯包保食過翻尋味，兩款收費計有 6 隻蝦 150 泰銖(約 35 港元)或者13 隻蝦 300 泰銖(約 70 港元)，同場供應布吉七色龍蝦,一隻平均 3,000 泰銖(700 港元),視乎大小而定。

Banthat Thong 打邊爐、火鍋店各式美食應有盡有。

充滿蝦膏的蝦肉飯及龍蝦是區內必食海鮮。

明晚(5 日)胡慧冲推介全新五星級商場，可以玩足一日。食物方面有打住邊爐食的泰國船河、日本引入的綠茶雪糕。主打頂樓酒吧連泳池，可以一邊飲酒、一邊暢泳。即場有泳衣、毛巾出售,連沖身設備，就算一時興起落水,都絕無問題。

商場頂樓建有酒吧連泳池。

商場頂樓建有酒吧連泳池。

本周重點還包括離唐人街 5 分鐘路程的嵩越路，近年不少舊樓改建成餐廳、Café,充滿小鎮風情吸引文青、KOL 聚腳打卡。嗜好牛者必要幫襯的一間牛肉麵店，等閒要輪候 1 小時才可入座。Roger 還會「撈過界」解風一間高級日本料理店,在科幻環境品嚐 Omakase(廚師發辦)，14 道菜收費 4,499 泰銖(約1,036 港元)，食豪一點有 18 道菜可供選擇,盛惠 7,499 泰銖(約 1,728 港元)。

素人現身都好靚女。

素人現身都好靚女。

胡慧冲「撈過界」豪歎廚師發辦日本菜。

胡慧冲「撈過界」豪歎廚師發辦日本菜。