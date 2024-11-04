叱咤｜Edan客串劉青雲新戲《爸爸》　姜濤隨手寫惹無工開疑雲

「虎皮」齊齊角逐新人獎。（陳順禎攝）

MIRRRO全員今日（4日）出席叱咤頒獎典禮記者會，Ian陳卓賢成今年男歌手獎大熱人選，他謙虛表示：「都係大家估，以往大家預測但都無成事，拎獎開心係bonus，但音樂本質都係音樂。」 而另一大熱Anson Lo 表示以平常心面對，想專注在音樂上。

姜濤否認無工開。（陳順禎攝）

見神徒咁辛苦排隊，Anson Lo一有時間即大派福利。（陳順禎攝）

Edan新劇終於煞科，他表示期待成品，而問到客串劉青雲新戲《爸爸》，他表示：「好多謝邀請我有呢個機會客串，自己本身都有好多擔心，你哋入場睇就知。個角色好多各種因素，但都好多謝佢畀呢個機會我，我都唔知出到嚟係點。」

Ian日前到澳門撐張敬軒場，他表示當日剛好不用開工。（陳順禎攝）

而對於fans早兩個星期霸位，姜濤多謝fans一直支持自己及團隊，「好感謝佢哋，希望佢哋支持我哋同時都要顧及自己的安全及身體。」有fans擔憂姜濤沒有工作，他表示自己一直有工作，只是當日在IG想不到任何caption隨便打一些字，叫大家不要多想。

Jer早前被爆肥嘟嘟兼唔著衫擺猛男甫士，他笑稱Stanley認錯人。（陳順禎攝）

另外，Tsoul日前還原KC藐爆事件另一角度，指Anson Lo當時在鏡頭影不到的角度做鬼臉，但由網上片段所見，Anson Lo全程在拍手。Anson Lo為此表示：「鬼臉可能有好多定義，每人都唔一樣，重點係眼神定我有無拍手，都係知道對方存在同打緊招呼。」