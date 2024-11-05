天幕下的戀人｜劇集重播驚現友台男團成員　10多年前青澀樣再曝光

ViuTV旗下男團MIRROR日前迎來成軍6周年，但原來他們未成為ViuTV藝人前，有幾位曾經於隔離台（TVB）出現過。除了早前成員江𤒹生（AK）於劇集《金宵大廈》外，最近TVB「86台千禧經典台」重播2006年的劇集《天幕下的戀人》，驚現MIRROR另一位成員。

Lokman直認圖中右邊、面向鏡頭的是他，當年他只有15、6歲，外表非常青澀。（《天幕下的戀人》劇照）

劇集《天幕下的戀人》由鄭嘉穎、周麗淇及黃宗澤主演，但在演員表中竟然發現有MIRROR隊長楊樂文（Lokman）的名字，昨日（3日）是MIRROR成軍6周年的日子，剛好TVB就播出有Lokman的一集。Lokman於劇中飾演「禮義跆拳道會」學員，而他與黃宗澤亦有對手戲，他是黃宗澤的師弟，所以黃宗澤在跆拳道會的場面，都會見到Lokman的出現。

其實Lokman之前已經承認過有份演出《天幕下的戀人》，他當時大概16歲，而且有學跆拳道。Lokman曾接受《香港01》訪問回應有關出演一事：「因為我以前細個係打跆拳道嘅，咁我爸爸都係跆拳道教練，咁嗰陣時呢套劇係講關於跆拳道，咁啱就搵咗我拳館去做嗰啲顧問，咁就誤打誤撞，就不如拍吓啦。」他表示當時是誤打誤撞之下拍攝了這套劇，而且是他的第一套拍攝的劇。

Lokman之前已經承認過有份演出《天幕下的戀人》，他當時大概16歲，都已經是10多年前嘅事！（IG@llokman）

有網民在社交平台發文見到Lokman現身TVB劇集，更分析多年後他的變化：「當Mirror 6周年碰上天幕下的戀人重播，令我成功收穫少年楊樂文一名陪我度過。有動作場面、有對白、有交流，無論動靜、說話方式、氣場同而家都差不多，都係嗰個Lokman，但而家多咗份成熟穩重。」