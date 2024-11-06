蒙嘉慧最愛福岡人情味　完成「吉祥物」任務將減少留日時間

雖然認為真人騷難過拍劇，但蒙嘉慧不介意有下次。（陳順禎攝）

蒙嘉慧自婚後休養生息，近年更在福岡協助朋友打理地產公司生意，以為從此絕跡幕前，卻又孖住保錡、「Dee姐」陳海寧主持ViuTV旅遊節目《呢度住吓 嗰度住吓》。蒙嘉慧近年不時被指移居福岡，她解釋一直港日兩邊走，而當初去福岡是因為係想學日文，以及幫朋友地產公司做宣傳，作用與吉祥物差不多，不過有感公司已穩定，自己無能力令公司再上一層，所以將減少留日時間。正當大家以為這位「福岡通」日文十流利，但原來連考試都未參與過，程度慬限訂檯食飯。「因為唔做永遠唔知係最開心，同堆人生好多階段，試過又見唔到太大興趣，夠用就唔追求。」

蒙嘉慧話Dee姐係佢致肥嘅最大原因。( 陳順禎攝)

福岡從不是遊日首選地，為何會得到蒙嘉慧歡心？她說：「第一次去係老公介紹，10分鐘可以到市區行街，同埋喺東京唔捨得搭的士，但喺福岡好願意去截的士，對慳家嘅我好開心。到後來我唔鍾意行街買衫，鍾意去郊區、搵嘢食，過啲老人生活。」除咗「近機場」外，福岡最吸引蒙嘉慧是人情味，311地震後，她與伊健到當地旅遊，去到一間經常幫襯嘅餐廳，獲老闆一再感謝。「佢多謝我哋仲肯去福崗，但喺我立場我只係覺得好方便，但佢嘅反應令我想介紹呢個地方，令多啲人去。以前除福岡，好鍾意去泰國，但福岡係就算你10年無見，再見面時都唔會有miss咗10年嘅感覺。 」

保錡被笑因唔識用Google map，所以唔放過Dee姐同蒙嘉慧，兩位女生去shopping都照跟。（陳順禎攝）

Dee姐因在電影《深宵閃避球》與伊健合作，繼而與蒙嘉慧成為好友，而她更是今次蒙嘉慧出山原因之一； 至於保錡，蒙嘉慧之前只過透過節目認識他：「有喺演唱會後台見過ERROR 三子，唯獨無見過佢，認識佢係因為睇節目，覺得佢好好笑，佢令我成日記得一句『唯快不破』，因為我好認同呢句，所以每次節目睇到呢句都會覺得呢個人好得意。」保錡一直以為自己首次遊福岡，直到去到一間餐廳拍攝時，強烈熟悉感勾起他《花姐ERROR遊》的記憶。經過今次拍攝，保錡認為福岡可以encore。「以前去日本上網睇5星點評都係唔好食，識yoyo朋友後，真係識食。」

HAIR : JOHN CHUNG @BARBIERI PRIVATA( 蒙嘉慧) 、nicki ting（陳海寧）、Man Chan @CHIC Private I salon（保錡）

MAKE UP : SHUEN KONG( 蒙嘉慧)、 chris lam（陳海寧）、 Cori Wong @ Annie G Chan Makeup Centre（保錡）

Stylist: Felix Wong （保錡）

Cardigan @AllSaints（保錡）

Digital print pant @Ricky Wong（保錡）

Boots @Pedro（保錡）