專訪｜編審陳雅莉曾奪澳門文化功績勳章：阿爸問我一年揾幾多錢？

《出租大叔》編審陳雅莉Emily，出身澳門，小時候在紅街市長大，自小喜愛閱讀，畫畫，久而久之對電影、寫故事產生興趣， 08年讀澳門大學，那時澳門博彩業蓬勃，去澳門做荷官收入理想，她說：「後生仔唔駛讀大學，只要夠十八歲，有手有腳，生得唔太騎尼，你做荷官差不多有兩萬起薪點。」

但陳雅莉對在賭場派啤牌，賺穩定收入沒有興趣，她說：「我同媽咪講 『我諗到要做咩喇』阿媽問我係乜？『我要做導演，編劇』阿媽覺得我會乞食。」阿媽擔心，而爸爸是生意人，更加不明白女兒的編劇夢，陳雅莉曾奪澳門文化功績勳章，亦自力更生，當導演，編劇及教書，但父親不以為然，更反問一句：「妳一年揾幾多錢？」

編審陳雅莉自少喜愛讀，現為母親的她亦望女兒有同樣嗜好：「我同個女講，如果妳喜歡閱讀，妳就不會孤獨」（陳順禎攝影）

當全職編劇會餓死

影視行業現經歷最艱難時期，但編劇不論市好或市差一樣困難，陳雅莉是電影《馬達．蓮娜》導演、編劇，亦是ViuTV劇集《出租大叔》編審，在行內她屬於有一定工作量，但亦不能當全職編劇，她說：「我全職做呢樣嘢會餓死，要做老師幫補下，否則生存唔到。」陳雅莉在澳門科技大學當part time 編劇老師，「我係要不停做part time 」

編審陳雅莉生性樂觀，所以即使生處逆境依然可以輕鬆面對。（陳順禎攝影）

香港編劇費較內地低但工作開心

眾所周知香港編劇人工低，原來澳門亦一樣，收入較理想是內地，但陳雅莉喜歡來香港工作，她說：「內地我寫一個網大電影劇本，已經多過我做一套20集劇嘅錢⋯⋯但我鐘意去香港打工，因為位置上比較近，我唔會因為做香港工作，因為人工比較低就唔開心，我唔會有呢種諗法。因為我可以唔接，既然我接咗，我知道會學到嘢，我就唔會嫌，即係你要食呢碗飯，但又要嫌呢碗飯好難食，咁無意思。」

她自嘲不是才華洋溢，只是默默耕耘類型，「雖然有時啲人話『喂！好低喎』接嚟做乜，不過我都好enjoy」陳雅莉當然亦經歷被賴賬，拖數。但到現在暫時都遇到不少好老闆，只有一次是暫時未出足酬勞。

《出租大叔》是陳雅莉編審作品，當中一些情節有不少是她的生活寫照。（《出租大叔》劇照）

感激周秀娜等待三年

編審陳雅莉在澳門讀完大學，之後到北京讀碩士，在當地開始寫一些文案開始入行，拍了幾部作品後，2021年她自編自導電影《馬達．蓮娜》，她很感謝女主角周秀娜，當年她是IG inbox娜姐，之後再透過朋友有機會接觸周秀娜，那時她的劇本還未完成，周秀娜看了部份後，已決定遇陳雅莉會面，陳雅莉依然記得當日情況，她說：「約咗喺一間cafe傾，佢入嚟已經好多人認得佢，佢一嚟就問我『點解妳揾我演呢個角色？酒樓知客喎』我同佢講角色要好流利廣東話，但又要識一種方言，我知周秀娜略懂潮汕話，加上佢性格係自強不息好拼摶。」周秀娜當時已願意接拍《馬達．蓮娜》，但陳雅莉沒錢開拍，「我同佢講記得等我，等我揾到錢返嚟再揾妳拍。」

編審陳雅莉感激周秀娜、張繼聰答允參與演出《馬達．蓮娜》，娜姐等她三年，而阿聰在劇本上亦幫了陳雅莉不少，她說：「佢叫我寫中年男人要實淨啲要問人，唔好寫一個女性幻想出嚟嘅男人。」 （《馬達．蓮娜》劇照）

女兒當編劇 父親不認同

陳雅莉當編劇再做part-time ，現有家庭亦為人母，追夢之餘亦維持到生活，不過爸爸依然不明白女兒的工作，陳雅莉開始擔任導演，編劇工作時，父親仍會私下問太太「阿女肥咗咁多仲發星夢？」

因為父親從商，他的世界物質至上，金錢掛帥，當然不明白女兒的夢想何價，她說：「我喺澳門攞過文化功績勳章，亦有喺啲專欄寫嘢，有拍啲嘢或教書，可能喺澳門呢個地方都叫做得幾好，但佢而家都好唔認同，佢好直接問我一句『咁妳一年揾幾多錢？』，我話大慨咁多啦，佢話『做到妳咁樣，先揾到咁多咋？』

陳雅莉曾很想得到父親認同，她說：「細個好想得到佢（父親）認同，但後來我發現，佢認唔認同唔重要，我要過自己覺得開心嘅人生。」