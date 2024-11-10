專訪｜尹揚明曾任睇場感激林嶺東帶入行　與周星馳合作爆粗KO對方

66歲的尹揚明最近相隔24年重現TVB，在台慶劇《黑色月光》中飾演大反派「蔣哲賢」，白髮加金絲眼鏡的造型，戲味十足。尹楊明在影圈打滾多年，以往演過不少黑社會和反派角色，當中最經典的一定有《新精武門1991》裡面的大師兄「鄭威」，以及《古惑仔》系列的「韓賓」，至今仍令觀眾記起。尹揚明日前接受《香港01》專訪時，就大爆當年與周星馳合作《新》片，對方的一個想法令他即場爆粗。而尹揚明的演藝生涯，一切都由好友南燕及已故金像獎最佳導演林嶺東帶他入影圈開始。



場地：港滙軒 (iSQUARE)

尹揚明最近相隔24年重現TVB。（葉志明）

尹揚明在台慶劇《黑色月光》中飾演大反派「蔣哲賢」，戲味十足。他透露今次是監製鍾澍佳找他出演的。（《黑色月光》劇照）

從小自力更生 做過多份工作賺錢

尹揚明在澳門出世，六七暴動後與家人移居香港，小時候的他很調皮，喜歡「躝街」，「我來香港第一日已經蕩失路了，差點連屋企都回不了。」不過適應力極強的他，很快已經熟悉新環境。但由於屋企窮，尹揚明細細個已自力更生，為賺取零用錢，12歲就開始茶餐廳送外賣，其後又做過很多行業，包括在五金廠打工，他可以一個人起貨、送貨，然後再返五金廠開張片，由於太能幹，爸爸任職的五金廠工作挖角，後來更一年加薪幾次留著他；不過尹揚明為有更高收入，之後轉行送石油氣，又是一個人搞定，自己駕車、然後行樓梯托上七樓，而他遇到最大的難題不是體力，而是警察，他笑言：「當年三十元一張告票，公司每個月會有四張限額，如果你用不著，那些錢就是你的，但有時被抄牌多過四張就變白做了。」尹揚明自爆當年20歲就結婚，所以為了養家，辛苦都要捱。

尹揚明自小已出來工作，賺取零用錢。（葉志明攝）

任夜店「睇場」與娛樂圈結緣

入行前，尹揚明經人介紹曾在一間當時知名的Disco做保安，即是俗稱的「睇場」。問到可經歷過刀光劍影？他直言這一定有，每個場都會有人來「搞事」，要不傾，要不動，但他通常都傾得掂，就算出手都不需要他，可見尹揚明當時職位「唔少嘢」。任職「睇場」期間，讓尹揚明認識到陳百強、梅艷芳、張國榮及林憶蓮等明星：「他們全部都是受保護動物，受我保護，他們玩得開心，不要煩到我就可以。」尹揚明也從此與娛樂圈結緣。

至於後來如何由「睇場」變了去做片場呢？尹揚明稱其實一早麥當雄開拍電影《省港旗兵》第一集時，陳會毅曾找他去試鏡，演一段警察戲份，可惜他一見到鏡頭就忍不住笑，所以最後沒有成事，「那時他們都問我有沒有興趣拍電影，我說不好了，因為我當時（睇場）身份也不是很方便出鏡。」

尹揚明稱他最初對拍電影都是不感興趣。（葉志明攝）

首部電影任男主角 周潤發出手叫吳宇森參演

但尹揚明與電影圈好似特別有緣，後來有天好友南燕跟他說，林嶺東和周潤發開了公司，想找他拍戲，「我很喜歡看阿東的戲，又很喜歡看發哥的戲，有天阿東約我去喝茶談一下，我說你們不怕浪費菲林，我就試試吧，就是這樣開始，後來他們簽了我五部電影。」

尹揚明所參演的第一套電影《勇闖天下》便擔正做男主角，飾演他哥哥的是當時已鼎鼎大名的吳宇森導演，尹揚明表示非常喜歡看對方的電影，而能請到如此大人物，原來是出自周潤發的一通電話：「我很記得當時的情境，我在發哥相思灣屋企作客，他打電話跟吳宇森講怎樣怎樣，他們是在廁所談的，談了一輪，發哥從廁所出來說：『行了、搞定了，他願意演了。』」

尹揚明第一套電影就當男主角，周潤發還親自打電話邀請吳宇森演他哥哥。（《勇闖天下》電影截圖）

感謝南燕、林嶺東帶入行

自知沒有演戲底子，尹揚明唯有靠後天努力，故在拍攝《勇闖天下》前，他參演了林嶺東執導及監製的電影《伴我闖天涯》，戲中有周潤發和鍾楚紅，希望藉此向發哥偷師，但中間卻發生小插曲：「怎料拍攝中途爸爸過身，有場戲拍完我就跟阿東說我不拍了，我要去醫院，但他說你連了戲，不能這樣走。但我那時不懂，心想我爸爸過身，有什麼比這大。阿東亦知道我性格，不給我走我都會走，不過他解釋我聽做演員不能夠這樣，因為連了戲。後來我就知道了，返工準時，去到片場要換好衣服，梳頭、化妝要弄好，這些都是阿東身教我的。」

時至今日，尹揚明依然很感謝南燕、林嶺東和周潤發，當年給他機會，「他們當時想我成才，阿東不想我好像發哥那樣要捱十年、八年才做主角，所以一出來就讓我當上男主角，因為我當時已經30歲，所以他希望我的路走快點。」亦因為這三位伯樂，令尹揚明沒有走上歪路：「我當時要不走左邊，要不走右邊，走左邊就是歪路，右邊就是正路，他們那時想我走一條正路。」

尹揚明做男一前，曾參演《伴我闖天涯》，從中跟周潤發偷師。（《伴我闖天涯》電影截圖）

片中仲有鍾楚紅。（《伴我闖天涯》電影截圖）

拍《新精武門1991》 爆粗KO周星馳

在影圈打滾多年，尹揚明拍過近百套電影，當中有不少經典角色如：《新精武門1991》的大師兄「鄭威」和《古惑仔》系列的「韓賓」，至今仍令觀眾印象深刻。談到與周星馳合作《新精武門1991》，尹揚明稱二人合作不錯，星爺為人不錯的，並非外界所指的的「片場暴君」，而且拍攝時很用心和有個人想法，但也因此，兩人拍攝期間發生一單爆粗趣事，「當時導演是劉鎮偉、武術指導是元奎，我當然聽他們的，記得有幕天台戲，拍完後，星仔走過來跟我說：『等下給你一個Insert（特寫鏡頭）』，我當下第一個反應是：『乜X嘢Insert呀』，星仔聽到望住我定一定，然後說『Er，沒事了』就走開了，但我們之後合作都沒有問題的。其實我當時很單純，怎麼知道，覺得大家演員就大家對戲，大家演員就大家演，你突然走過來跟我這樣說，導演都沒說，原來他那時已經可以在戲裡自己構思、自己玩，就是說當時他已經有想做導演的想法，這就是有價值的演員。」

尹揚明回想拍《新精武門1991》時，周星馳的一個想法，令他即場爆粗。（潘樂文攝）

尹揚明都好記得這一幕。（《新精武門1991》電影截圖）

尹揚明稱周星馳很用心拍攝，當時已經有做導演的想法。（《新精武門1991》電影截圖）

大讚周星馳是有價值的演員。（《新精武門1991》電影截圖）

斷威也撻到「攤攤腰」

至於最後他於擂台上被星爺右拳打到上燈牌一幕，原來當時尹揚明發生斷威吔事件，雖然沒有嚴重受傷，但就令他很生氣，「其實我已預感到有問題，叫了他們放我下來又不停，還繼續，就好像放風箏斷了線一樣，撻到我『攤攤腰』，那個年代我還是很火爆，不過我罵完就沒事，旦哥（元奎）都有出來打圓場。」

原來拍攝擂台這幕時，曾發生斷威也，撻到尹揚明「攤攤腰」。（《新精武門1991》電影截圖）

尹揚明說當時雖然沒有嚴重受傷，但就很生氣。（潘樂文攝）

拍《四大探長》玻璃粉入眼

其後到拍《四大探長》，尹揚明又經歷危險的一幕，「該幕我要撞李兆基出車外，撞完後車頭留下很多玻璃，我說不如把玻璃掃走先，但他們說不用了，用黑布蓋住就可以，之後車一拉，你知飛鵝山很大風，整塊黑布迎面吹過來，玻璃粉進了眼睛，當時我只是用水沖一沖，隔了一段時間，就出現飛蚊症，後來我還換了兩隻眼睛的晶片。」

尹揚明在電影《四大探長》中，有幕與李兆基在車內搏鬥。（《四大探長》電影截圖）

尹揚明說當時黐滿玻璃粉的黑布迎面飛向他。（潘樂文攝）

演《古惑仔》系列「韓賓」一角受歡迎

至於另一個經典角色《古惑仔》裡面的韓賓，尹揚明笑指當年找得他演，應該都是看中他有過類似經歷，而為了演出味道，尹揚明在角色加插一些「不為人知」、年輕人未必懂的術語，是原本劇本沒寫的，「例如裡面黃秋生有一本《大飛馬經》，我又喜歡賭馬的，有句『你給的貼士，全部都是差佬開槍』，劉偉強還問我是什麼意思，我說：『中腳，即是不中，沒錢收。』」笑問劇中索女如雲如黎姿、楊恭如等，但偏偏安排吳君如給他？尹揚明笑言：「都好呀，她幾正！我覺得吳君如都很漂亮。」

原來尹揚明在「韓賓」一角裡面，加了一些大家不知道的元素。（葉志明攝）

原來「差佬」，是出自尹揚明。（《98古惑仔龍爭虎鬥》電影截圖）

尹揚明戲中飾演的「韓賓」，對「十三妹」吳君如有情有義。（《97古惑仔戰無不勝》電影截圖）

尹揚明大讚吳君如都好靚女。（《友情歲月之山雞故事》電影截圖）

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