李添勝由「掃街茂」變金牌監製　榮休9年罕有現身變慈祥老人家

無綫長壽節目《歡樂今宵》（EYT）自1967年啟播陪伴不少人成長，雖然在1994年暫告一段落，不過共事多年的一班台前幕後仍感情深厚，每年都會舉辦聚會。《2024 EYT好友會聯歡晚會》昨晚（4日）在尖東一間酒樓舉行，逾二百人參與，70年代飾演「掃街茂」的李添勝亦罕有現身！

李添勝是TVB的金牌監製。（資料圖片）

《巾幗》系列，令黎耀祥、鄧萃雯事業更上一層樓。（資料圖片）

祥仔代表台前幕後送上「黃金監製」祝賀榮休的添哥。（陳嘉欣攝）

貴為天王級的華仔，在無綫拍劇時跟添哥合作無間，打造出《《鹿鼎記》等經典劇集，難怪添哥榮休晚宴上，華仔神秘到賀送上驚喜，圖為華仔與添哥、添嫂合照。（資料圖片）

當年添哥榮休，劉德華以神秘嘉賓身份現身到賀。（資料圖片）

現年76歲的李添勝2015年底拍完賀歲劇《財神駕到》後正式退休，之後便甚少露面。從汪明荃在社交平台分享的相片可見，添哥企正中間與一班EYT元老蔡和平、何麗全、吳雨等在台上齊齊拎起筷子「撈起」喻意吉祥，之後又跟林嘉華、黃淑儀等人合照，輕輕扶實身旁的枱邊借力，但精神看來不俗。而劉曉彤則分享多張與前輩的合照，見添哥眉頭變白，笑容可親變成一位慈祥老人家。

EYT每年都會舉辦聯歡晚宴。（IG@wang_liza）

添哥企正中間，地位超然。（IG@wang_liza）

李添勝變成一位慈祥老人家。（IG@dumbelle323）

余慕蓮都有出席。（IG@wang_liza）

逾二百人一齊聚會，好開心。（IG@dumbelle323）

劉曉彤、黃杏秀、黃淑儀合照。（IG@dumbelle323）

鵬哥都好精神。（IG@dumbelle323）

陳敏兒。（IG@dumbelle323）

EYT台前幕後。（IG@dumbelle323）

李添勝從70年代開始，創作過很多受歡迎的電視劇及令人難忘的角色，當中包括《網中人》、《鹿鼎記》、《親情》、《巾幗梟雄》系列、《鐵馬尋橋》、以及《天梯》以及《神探高倫布》，由於他選角眼光獨到，往往大膽起用新演員擔當主角，故有「點石成金」之稱，當中包括周潤發、梁朝偉、古天樂、黎耀祥等等。而他在未做監製之前，曾經在《歡樂今宵》的短劇飾演「掃街茂」，他在街頭推着市政總署鐵製垃圾車，憑住一句市井經典對白：「死飛仔，開到咁快，趕住去攞出世紙咩？遲早撞瓜你呢個死飛仔！」成功入屋，其後「掃街茂」更搬上大銀幕在電影《阿茂正傳》及《大鄉里與掃街添》做主角。

李添勝退休後，亦曾與黎耀祥、鄧萃雯、張華標有定期聚會。（鄧萃雯微博）

李添勝退休後，亦曾與黎耀祥、鄧萃雯、編劇張華標有定期聚會。（鄧萃雯微博）

《巾幗梟雄》系列好成功。（TVB圖片）

助黎耀祥同鄧萃登上視帝視后。（TVB圖片）

助黎耀祥同鄧萃登上視帝視后。（TVB圖片）

李添勝曾在訪問中透露自己初入行是跟蔡和平做PA，指對方是一位嚴師，由於當年所有製作都頗簡陋，臨時拉夫造就「「掃街茂」一角，他笑說：「拍片頭唔通請個車手咩？咪搵咗另一個PA去拍，嗰架垃圾車好，爭啲撞到重要部位。」吳雨亦曾稱當年兩人曾同任助理製作總監之職，地位平起平坐，但後來添哥因為不喜歡開會，又怕做管理，最後由吳雨升職當總監，而李添勝繼續製作不同劇集，成為TVB金牌監製。

李添勝飾演「掃街茂」成經典小角色。（影片截圖）

原來「掃街茂」個角色都係臨時拉夫。（影片截圖）

李添勝由PA做起。（影片截圖）

後來轉做監製。（影片截圖）