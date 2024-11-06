黑色月光｜林夏薇假手他人垃圾桶偷精　成功體外受精懷孕惹詫異

熱播中的TVB台慶劇《黑色月光》劇情愈趨緊湊，最新一集講及卓慧雲（林夏薇 飾）為求生子，而借其他女人幫忙偷取老公莊基俊（馬志威 飾）已扔在垃圾桶中避孕套裡的精子，最後進行體外受精成功懷孕。然而，這一段劇情令不少網民大感詫異，所以《香港01》就找來家庭專科醫生關嘉美詢問，她就表示：「奇蹟」。

馬志威在劇中演壞男人相當出色。（影片截圖）

在劇集中林夏薇為了能夠有馬志威的骨肉，而不惜大耍手段找與他發生關係的女人合作，趁他離開洗澡的空隙時間，她就在垃圾桶找他的避孕套，從避孕套裡偷取精子，再安全地放進一個包包裡，過程中不見有冷藏物件，之後她就走出酒店房門，將這個偷取精子的包包放在隔壁的房間裡，待林夏薇拿取。但意想不到的是，她最後竟體外受精成功懷孕，令她開心不已。

二人發生關係，當中女方有目的。（影片截圖）

在垃圾桶中偷取精子。（影片截圖）

然而，這個劇情令不少網民感到詫異，因為在沒有冷藏的情況下，精子還能存活？所以就這個劇情《香港01》就向家庭專科醫生關嘉美詢問，她就表示：「世事就冇絕對，如果咁嘅情節兩個字「奇蹟」。好坦白睇戲就唔好駁戲，如果你駁就唔精彩。」她又表示：「唔好當奇蹟發生係自己身上，如果不育或咩都要尋求正當方法搵醫生協助。」

林夏薇最終懷孕成功。（影片截圖）

另外，在劇中沒有交代在進行偷取精子、體外受精等上一些詳細交代說明，關嘉美就表示：「好多文件要簽，好多嘢要解釋清楚，好多法律嘅嘢要釐定，冇一個正統嘅醫生會做任何呢啲嘢。」因為當中會涉及好多醫療程序及好多安全風險， 強調大家就不要那麼多單純，因為如果駁就不精彩了。