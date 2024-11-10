專訪｜尹揚明曾沉迷賭博輸逾200萬想輕生　親解「鐵漢柔情」之謎

66歲的尹揚明相隔24年重現TVB，演出台慶劇《黑色月光》，令觀眾非常驚喜。尹揚明10歲從澳門移居香港，由於屋企窮，細細個已自力更生，為賺取零用錢，做過很多份工作，12歲就開始茶餐廳送外賣，之後又做過五金廠、送石油氣，後來還做了夜店「睇場」，期間認識不少圈中人，從此與娛樂圈結下不解之緣。在好友南燕、林嶺東和周潤發的「關照」下，尹揚明第一套電影就當上男主角，後來他還應邀加入電視台作雙線發展，最瘋狂的時候試過3個月無得休息，從而累積壓力令尹揚明一度沉迷賭博，輸了超過200萬外，還差點連命都輸埋。尹揚明日前接受《香港01》專訪，親自剖白當時究竟發生了什麼事，並揭開「鐵漢柔情尹揚明」之謎。



場地：港滙軒 (iSQUARE)

尹揚明的成長，真的可以拍成一部電影。（葉志明攝）

加入電視台雙線發展 曾直踩六日沒得睡覺

當年正活躍影圈的尹揚明，有天收到前無綫電視製作資源部助理總監（藝員分部）陳灌明的電話，問他有沒有興趣到電視台玩一下，於是就這樣展開了兩棲生活。回想當時又拍電影，又要兼顧拍劇的日子，尹揚明坦言真的非常「甘」，「別人有『鄭九組合』，但我不行的，如果同時開兩套我就死得了，我試過連續六日直落沒睡覺，一邊拍電影《愛在黑社會的日子》，另一邊就拍古裝劇《金毛獅王》，兩套我都是主角，這邊黐完頭套拍完，脫下頭套又去拍電影，開車都打瞌睡。」

尹揚明當時一邊與任達華拍攝電影《愛在黑社會的日子》。（《愛在黑社會的日子》電影截圖）

同時也在拍攝劇集《金毛獅王》。（《金毛獅王》電視截圖）

尹揚明憶述當時真的累到什麼地方都能入睡：「我去到《愛》片的時候，導演錢永強叫我：『揚明，你睡一睡先吧，你的樣子很殘。』我說我沒有睡過，給我睡一睡才拍攝；拍《金》劇拍跳彈床，有替身跳我就馬上在一邊補眠，睡到有鼻鼾聲還被罵：『收音的，不要嘈。』」

尹揚明記得有天去電視城途中，累透的他在紅綠燈時睡着了，然後突然有人拍他的車窗，對方以為他死了。（葉志明攝）

曾工作壓力大 沉迷賭博

在TVB的生涯中，尹揚明最忙的日子可以說是拍處境劇《餐餐有宋家》的時候，起初他答應了拍六個月，珍姐（曾勵珍）就說九個月，而最後他是拍了七個月共170多集，期間更試過三個月沒得休息，因而累積壓力，還令他一度沉迷賭博，甚至差點連生命都輸掉。

尹揚明說當年拍《餐餐有宋家》是非常開心。（《餐餐有宋家》電視截圖）

但同時也很忙，試過連續三個月沒得休息，從而累積壓力踏上「賭」途。（《餐餐有宋家》電視截圖）

「雖然拍處境劇是很舒服，返早上十點，夜晚八點收工，但我就沒有了生活，沒有了自己所有時間，當時還沒有自動轉帳，我連想去交水電費都沒時間，可能因為這樣多了一種無形的壓力，加上自己又有少少情緒和不開心，有一晚跟朋友吃完飯，自己衰多口，問他們去哪裏，他們說去開檔（賭檔），那天我又很悶，所以就一起去，朋友都覺得很奇怪，我還說：『不能去的嗎？』這就糟糕了。起初我都有警惕自己，最多輸一個月人工而已，沒料兩盤就輸了我二十萬，我不服氣，不信邪，覺得賭多次可能會贏回來，於是再拿多次籌碼，但不夠一盤又輸幾十萬，如是者，拿了幾次籌碼，然後就背起了一條賭債。」

尹揚明當時賭輸不服氣，點知愈輸愈多，欠下賭債。但他強調自己從來沒有破過產，外面傳他曾破產是錯誤的。（葉志明攝）

輸超過200萬 想過輕生

尹揚明最初都有能力應付這筆錢，但後來他不甘心加上好勝，賭到上賭船，結局當然也是輸，「那時又剛好放假，過了最忙碌那三個月，之前真是忙到每天的通告，沒有一張是沒有我的，期間有電影找我都拍不到，自己開始擔心怎麼辦，輸了錢又賺不回來，就想歪了，之後上了賭船，那時賭船是賭美金的，簡直不覺得籌碼是錢，本來我都搞得定的，後來再賭就搞不定了。（輸得是不是外界所寫的二百萬？）不止，我何止輸那麼少錢，我那七個月人工全沒了，你說多慘。其實我當時已經覺得自己有問題，後來就叫自己不要再這樣。」

在最艱難的時候，尹揚明坦言曾想過輕生，他望着條街，心想要不跳下去一了百了，「其實你覺得好像有一隻魔鬼和一隻天使在你內心鬥爭，要不跳下去，要不就改過。（後來是什麼把你拉回來？）覺得自己還有機會，當年每晚八點電視都看到我，如果我跳了下去，就什麼都沒有。其實很多事情，船到橋頭自然直，只要肯面對，不用死的，而且我當年還是有點市場的。」

尹揚明坦言當時輸了那麼多錢，真的有想過輕生，後來他還是想通了。（葉志明攝）

濫拍還賭債

雖然尹揚明最終醒覺不再賭，但還是要還賭債，為了還清債務，他跳出《餐餐有宋家》，足足捱了五年，「其實如果我繼續拍，應該一直有得拍，最少拍多幾個月，但沒辦法，時也命也。（那五年怎麼過？）捱囉！什麼片都拍，有錢給我就可以，總之有工作就做，就算是幾天一部的電視電影都拍，你要賺錢、還錢就是這樣。（繼續拍《餐》劇不就可以了嗎？）那只是一個月的人工，賺得不夠快，我在外面拍幾天已經是這一個月的人工了，爛片都拍，我覺得我賺了這些錢是救了我自己，我沒辦法，因為是我自己要承受的。（有沒有後悔？）我是走錯了這一步，但沒有後悔，後悔是自取的，經得起，放得低，不經歷哪有人生。」

尹揚明當年為了還清債務，只能跳出《餐餐有宋家》，出去賺快錢。（葉志明攝）

自覺不再受重用離開TVB

後來到了2000年，尹揚明有感自《餐餐有宋家》後，自己不再受重用，加上約滿所以離巢，結束十年的TVB生涯，「可能自己又去到一個極點，我覺得都應該要放棄電視台了，因為我拍電視的時候真的很辛苦，真的付出自己所有。但其實電視台裡面每個人都對我很好，我都玩得很開心。」

離開無綫後，尹揚明主力在電影方面發展，還嘗試涉足幕後，同年他自導自演了一部電影《鐵男本色》，雖然成績不算太理想，但尹揚明表示未有太大打擊，而且老闆也不用虧錢，他亦從中學習不少，不過樣樣一腳踢實在太辛苦。而目前，尹揚明仍在構思拍攝其自傳電影。

尹揚明在2000年拍完《醫神華佗》，便約滿離開無綫。（《醫神華佗》電視截圖）

尹揚明離開無綫後，曾自導自演電影《鐵男本色》。（《鐵男本色》電影截圖）

從商開餐廳 任廟宇管理

除了演員外，尹揚明還有一個身分，就是商人，94年時與友人合夥在澳門開設餐廳，「不是從商，只是那時沒事做，打算自己做一下小生意而已，其實我投資很少，當時我還未輸那筆錢，後來要還那條數，本來還差點賣給人，一轉眼，如今開業已30年了。」

尹揚明從商方面略有心得。（葉志明攝）

尹揚明在澳門的餐廳開業至今已30年。（受訪者提供）

另外也有傳尹揚明經營骨灰龕場生意，他否認說：「那個生意不是我的。（還說你賺了幾千萬？）當然沒有，老闆就有。其實我是做一個廟宇的服務，我做管理的服務，即是我打理一間廟宇，有些人以為那個廟宇是我的，但其實不是，我只是那間管理公司的其中一個管理，我只是很小的一個股東。」

尹揚明解釋他做這個行業是因為從小在殯儀館長大，因為大角咀是他的成長地，鄰近有個九龍殯儀館，他貪圖那裡有冷氣，所以踢完球就會到那裡的C房睡午覺，睡到別人主家來到才離開，所以對殯儀業非常清楚了解，但尹揚明澄清他從沒有經營過此業務。

尹楊明早年踢波時斷韌帶，他說當時靠打太極便慢慢康復，從此接觸上這行運動，近年他亦積極推廣太極。（資料圖片/葉志明攝）

尹揚明現時是「香港青怡太極學會」會長。（受訪者提供）

尹揚明為九龍城區足球發展立下汗馬功勞。（Facebook@九龍城足球會 KCFC）

堅拒做帶貨

近年不少資深藝人進駐抖音直播帶貨，但原來尹揚明對此非常抗拒，他說抖音最初推出時都曾邀請他帶貨，並簽他五年合約，但他從來不接受這個東西，覺得平時自己玩玩就無妨。

尹揚明都有開設抖音。（抖音@尹揚明）

但他堅拒做帶貨，平時玩一下分享日常就無妨。（抖音@尹揚明）

揭「鐵漢柔情尹揚明」之謎

而提起尹揚明，大家自然就會聯想到的「鐵漢柔情」，尹揚明笑說自己也經常聽到，這個稱號其實是出自於TVB當時為他們拍攝的藝員宣傳片，正如：「輕輕鬆鬆鄧梓峰」，大家一直這樣叫，叫到現在，「我沒所謂的，可能我像呢。」至於外表鐵漢的他，內心又是否有柔情一面呢？尹揚明笑指：「我本善良，柔不柔情就不清楚，但我都惡死的，但我惡死之餘都是合理的，我覺得無論做任何事情，就算男女關係兩個人拍拖或者夫妻，大家都要合理。」

講起鐵漢柔情，大家自然會想起尹揚明。（葉志明攝）

感情生活愉快

尹揚明20歲就結婚，但出於保護家人，他向來甚少提及家庭事，外界所知就是他已婚和育有一對子女。尹揚明表示與前妻雖然離婚，但大家保持良好關係，一對子女亦已成家立室，提及子女時，尹揚明更露出一副慈父笑容，「我從來都不會打他們，但又不會縱，只會教。」至於問到他現時感情狀況？尹揚明大方說：「OK的，總之我有老婆啦。」

尹揚明罕談感情狀況。（葉志明攝）

更多精彩內容記得睇埋片呀！