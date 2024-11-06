暴脹男星突然發燒身體響起警號 曾爆肺停工兩年屢傳死訊事業插水
撰文：董欣琪
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現年37歲的洪卓立（Ken）當年參加英皇新秀歌唱大賽奪得亞軍後入行，主打清新花美男路線，高大靚仔的他大受歡迎，更憑一首《彌敦道》爆紅，風頭一時無兩，但翌年他就因爆肺兼肺積水，被迫停工休息近兩年，更多次被網民誤傳死訊，甚至惡搞《彌敦道》變成《陰陽路》。近年洪卓立因暴脹達200磅而引來外界擔心其身體狀況，日前他又突然曬出自拍照，並自爆病倒！
洪卓立寫道：「#響起警號，突然間發燒，但小病是福。今年大吉利是，托賴好像都沒有真真正正病過。清一清，重置一下身體，病完繼續巡迴！時間剛剛好！」相中所見，洪卓立似乎沒有什麼精神，不少網民都留言表示希望他早日康復！洪卓立當年在事業高峰期因病停工休息近兩年，甚至誤傳死訊，雖然其後他積極復工，但成績一般，2021年5月他在內地拍戲期間突然抽搐暈倒，更從高處墮下，昏迷超過十分鐘兼口吐白泡，情況令人非常擔心。其後洪卓立返港治療休養，但就一度「潛水」半年，令不少粉絲擔心他的身體狀況。
之後洪卓立在IG Story交代原因：「上一次的不適，身體已沒有大礙，唯獨聲帶有些異樣，說話還好，但就發不到高低歌（音），醫生說有一邊聲帶的肌肉彎曲了，可能是因為上次的暈倒，可能是日積月累的勞損，醫生都說，沒有手術或藥物可以醫治，只有收口養聲休息，放鬆心情。」雖然洪卓立被迫「收口」，但他就未有放棄，希望繼續唱歌給歌迷聽。今年洪卓立重新出發，在東莞、廣州、順德、江門等地舉行巡迴演唱會，積極修身的他身形明顯瘦削了不少，顏值回歸！
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