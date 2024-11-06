湯鎮業率兩對雙胞胎行Catwalk　16歲孖女亭亭玉立曬逆天長腿

現年66歲、「五虎」之一的湯鎮業是圈中出名多仔公，1993年與有「翻版林青霞」之稱的藝人姜坤結婚後，育有大女兒湯愛嘉及雙胞胎兒子湯君慈與湯君耀，可惜婚姻僅維持8年。與姜坤離婚後，湯鎮業與一位內地的紅顏知己誕下了1個兒子，不過兩人並沒有正式組織家庭，後來就遇上比他小25歲的現任妻子鄒文靜，兩人於2008年結婚，婚後育有一對雙胞胎女兒湯樂欣、湯樂怡定居內地。

湯氏一家盛產靚仔靚女！（IG@bruce_tong）

姜坤離婚後，獨力照顧1女2子，但仍讚前夫湯鎮業是個負責任男人。（IG圖片）

姜坤在離婚後依然大讚前夫湯鎮業是個負責任的人，對她本人及子女仍然照顧有加。（bruce_tong@IG）

早前大女兒湯愛嘉出嫁，子女難得相聚，年紀最輕的細孖女在台上致辭時提到：「嘉嘉姐姐，作為你就是全家最小的妹妹，我想對你說，雖然不是經常見面，就是沒有那些姐姐妹妹每天朝夕相伴」，湯鎮業忍不住哽咽拭淚，場面感人。

細孖女在台上致辭，湯鎮業感觸拭淚。（湯鎮業抖音截圖）

湯鎮業係圈中出名嘅多仔公，早前大女結婚，仔仔女女聚首一堂。（湯鎮業抖音截圖）

與子女合照，湯鎮業真係人生贏家。（湯鎮業抖音截圖）

湯鎮業當晚率兩對雙胞胎一齊行Catwalk，之後便在社交平台分享片段，其中一條片見湯鎮業企正C位，與雙胞胎兒子齊齊穿上畢挺西裝，型爆登場。而一對孖女，今年亦已經16歲，長得亭亭玉立，除了顏值高，同媽咪似足餅印，還擁有一雙修長美腿，穿上短裙行catwalk，氣場十足，甚具模特兒風範。

湯鎮業企正C位。（湯鎮業抖音截圖）

同埋兩對雙胞胎。（湯鎮業抖音截圖）

孖女已長得亭亭玉立。（湯鎮業抖音截圖）

大騷修長美腿。（湯鎮業抖音截圖）

網民紛紛留言表示羨慕：「基因強大幾個孩子長得都挺好，福氣真好，只能說他老婆很會生」、「兩對龍鳳胎，基因太好了」、「他命真子，娶到的兩個女人都是有雙胞胎家族遺傳」、「湯老大，人生贏家」、「這才是人生大贏家，真正的兒女雙全，娛樂圈獨一份，人生最幸福莫過於此」。

網民紛紛留言表示羨慕。（湯鎮業抖音截圖）

真係人生大贏家。（湯鎮業抖音截圖）

湯鎮業與鄒文靜育有雙胞胎女兒湯樂欣、湯樂怡。（微博圖片）

其實湯鎮業在兩年前曾分享孖女首次行騷的照片，並寫道：「女大十八變！走上T台，氣場全開的Twins！」他更曾在接受訪問時表示一對孖女有賴太太悉心教導，性格單純，知書識禮。

點擊睇更多湯鎮業幸福生活：