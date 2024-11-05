孔子後人慶生開騷紀念恩師　71歲身材弗爆穿少女碎花裙零違和感

人稱心姐的謝雪心本名孔令馥，她是孔子第76代後人，為孔子世家「令」字輩。11月1日是心姐的71歲生日，當晚舉辦了一個音樂會紀念恩師任劍輝逝世35周年，心姐獻唱多首任作品，憑歌寄意跟樂迷一起重溫任姐的動聽曲目。

謝雪心喺生日正日開騷紀念恩師任劍輝。（ig@muisc927）

前TVB金牌監製梅小青亦有捧場。（ig@muisc927）

前TVB金牌監製梅小青亦有捧場。（ig@muisc927）

日前心姐在社交平台分享慶功宴兼生日會的花絮片段，年過70歲的心姐保養得宜，見她穿上一條黃色碎花長裙，公主袖加荷葉邊，少女味十足。難得的是心姐完全無肚腩，束腰款望落更顯身材纖瘦。現場筵開數十席，心姐除了切生日蛋糕，還拿着一大籃壽桃，又跟一班好友及歌迷輪流上台合照，場面熱鬧。

心姐穿上一條碎花裙，少女感十足。（ig@susan_tse_sum_sum）

71歲嘅心姐仲有小蠻腰。（ig@susan_tse_sum_sum）

心姐寫著：「今晚好開心啊💗 為了紀念任姐任劍輝離開我35周年，我做了一個『雪心歌韵頌師恩』的慈善活動，很高興可以得到各位善長人翁的支持，令到活動可以順利進行，非常感恩各位🙏 另外今日都是舉辦了已經五年未辦過的生日會， 多谢各位這麼多年的支持，祝大家身体健康！ 多谢🙏！」

好多壽桃，心姐生日快樂！（ig@susan_tse_sum_sum）

當然唔少得切生日蛋糕。（ig@susan_tse_sum_sum）

仲收到禮物。（ig@susan_tse_sum_sum）

心姐一向與時並進，樂於嘗試新事物，近年亦有在香港動漫電玩節驚喜以coser身份出席活動。

心姐真係與時並進。（ig@susan_tse_sum_sum）

近年動漫節都有玩Cosplay。（ig@susan_tse_sum_sum）

同年輕人一齊跳舞。（ig@susan_tse_sum_sum）

謝雪心係孔子第76代後人。（ig@susan_tse_sum_sum）

身材一直保持纖瘦。（ig@susan_tse_sum_sum）

身手依然靈活。（ig@susan_tse_sum_sum）

謝雪心係孔子第76代後人。（ig@susan_tse_sum_sum）

汪明荃同謝雪心私下都係好朋友。（ig@susan_tse_sum_sum）