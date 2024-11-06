黑色月光劇透第8集｜落選港姐瘋狂性感玩色誘　竟然係為咗偷精？

《黑色月光》劇情劇透 第8集

《黑色月光》第8集劇情講到，滿月（楊茜堯飾）與慧雲（林夏薇飾）的關係逐漸拉近，得悉慧雲正在做懷孕準備。基俊（馬志威飾）冷待慧雲，卻與情人朱祖娜（梁允瑜飾）打得火熱。慧雲為了懷孕，找來永源（馬貫東飾）幫忙向祖娜埋手，成功偷取基俊的精液來做人工受孕。

梁允瑜飾演朱祖娜。（劇集截圖）

色誘場口。（劇集截圖）

色誘場口。（劇集截圖）

色誘場口。（劇集截圖）

好撩人。（劇集截圖）

好撩人。（劇集截圖）

好撩人。（劇集截圖）

激情親吻。（劇集截圖）

邪惡視角。（劇集截圖）

邪惡視角。（劇集截圖）

激情親吻。（劇集截圖）

超近距離。（劇集截圖）

超近距離。（劇集截圖）

成個坐上去。（劇集截圖）

成個坐上去。（劇集截圖）

成個坐上去。（劇集截圖）

成個坐上去。（劇集截圖）

柏中（楊明飾）發現永源的蹤影，忍不住上前攔截，更奪走了慧雲付給永源的報酬。永源滿腔怒火找上滿月報復，以曦晨（黃翠如飾）作脅，要求滿月償還原本屬於他的金錢。滿月顧慮曦晨的安危，落在下風，此時成風（王浩信飾）現身……事後永源靠着文海（何啟南飾）照顧，東躲西藏，但永源為了錢竟與文海發生爭執……

《黑色月光》｜劇情大綱

余滿月（楊茜堯飾）表面光彩奪目，十分自信，擅長應對各種危機的公關專家，然而，她的內心卻隱藏著一段痛苦的過去。18年前，原本是一個幸福的家庭，三姐妹余漫星（楊卓娜飾）、滿月（楊茜堯飾）和曦晨（黃翠如飾）快樂地生活著。但是，當時仍在學生時代的滿月和曦晨遭遇了一場悲劇。余滿月被富三代蔣基俊（馬志威飾）下藥侵犯，而她的妹妹曦晨（黃翠如飾）也遭到了鄺永源的侵犯。蔣哲賢為了保護自己的兒子蔣基俊，暗中收買人隱瞞真相，並在當晚將兩姐妹推下山，還反過來冤枉余爸坐牢。父母遭害、妹妹殘廢、姐姐疏離，這段痛苦的經歷讓滿月發誓要報仇。之後，她忍辱負重了18年，最終在上流社會中崛起，成為炙手可熱的危機公關。

港版《黑暗榮耀》。（TVB柒拾柒工作室-黑色月光版@Weibo）

港版《黑暗榮耀》。（TVB柒拾柒工作室-黑色月光版@Weibo）

黑色月光｜故事簡介

《黑色月光》女主角余滿月，人前光采亮麗，長袖善舞的危機公關，背後卻深沉孤獨，沒一點笑容。她的內心背負一段不想回憶的可怕過去。

《黑色月光》

十八年前，她與妹妹被迷暈帶到富豪淫亂派對，慘遭富三代蔣基俊施虐蹂躪，連番輪姦。她與家人報警以求公義，可是基俊的富商父親蔣哲賢為保兒子，用盡方法毀滅證據，暴打恐嚇噤聲，最後父母更受害命喪，妹妹因重創變成殘廢、姐姐漫星疏遠離棄。

接連的打擊，她試過尋死，但死不得，她在黑色月光下立誓報仇，所有傷害過她一家的惡人，都要得到惡報！

《黑色月光》 片尾曲《黯月》 由戴祖儀主唱，江暉作曲、編曲、監製，丁悅填詞。