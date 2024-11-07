TVB御用渣男拍片分享健康生活　曾偷食粉絲被爆約炮形象差到貼地

現年42歲的黃子恆，曾受無綫力捧，可惜自己不爭氣，牽涉多單桃色新聞，先是2016年被爆撻著人妻裕美；到2018年又被爆偷食內地女粉絲，對方還稱懷上他的BB，黃子恆事後承認曾與對方發生性關係，但是做足安全措施；其後歌手迪子也出來大爆曾被黃子恆「約炮」，令他形象差到貼地，差點斷送星途。

黃子恆由2016年開始捲入多宗桃色新聞。(IG@hugo628)

黃子恆近年愛上運動，積極洗底。(IG@hugo628)

黃子恆憑《降魔的》在《萬千星輝頒獎典禮2017》中入圍角逐「最佳男配角」。（電視截圖）

雖然花弗形象深入民心，但黃子恆近年積極洗底，希望扭轉局勢，在《機場特警》、《拳王》、《隱形戰隊》、《隱門》、《反黑英雄》及《法證先鋒VI 倖存者的救贖中》均有不錯演出。此外，黃子恆也有進駐內地社交平台，希望讓大家多認識他私下一面。

黃子恆在劇集《機場特警》中飾演機場特警組總督察。（電視截圖）

黃子恆在《隱門》中飾演黃智雯老公。（電視截圖）

黃子恆在《隱形戰隊》中飾演一名人格分裂的炸彈狂魔，演技獲得好評。（劇照）

而最近，黃子恆就在社交平台分享了自己「日程緊緊的一天」，並寫道：「如果每一天都可以工作之餘，還有時間去運動，有時間睡覺，就太幸福了 #拍摄日常 #一起踢球吧 #汗水不会辜负你」。片中，黃子恆中午12點就開工拍攝，完成日戲有個空檔，他即換上波衫到球場踢翻場波，出身汗之後沖完涼再回劇組繼續開工，非常健康，似乎想以實際行動洗脫負面形象。不少網民留言鼓勵：「期待有一天你演主角」、「靚仔啊好好拍劇啊好期待有你的劇噶」、「長得這麼帥，下次可以演個好人不」。

黃子恆分享拍攝日常。（小紅書@黃子恆hugo）

食飽先開工。（小紅書@黃子恆hugo）

拍完日戲趁有空檔即刻去踢波。（小紅書@黃子恆hugo）

出一身汗爽曬。（小紅書@黃子恆hugo）

接住再開工，非常好體力。（小紅書@黃子恆hugo）

黃子恆參加無綫第14期藝員訓練班入行，同屆同學有馬國明、吳卓羲等等；不過黃子恆的發展就不及兩位同學仔，開頭跑龍套多，後來憑演反派和渣男角色殺出一條血路。黃子恆曾憑《收規華》中「呂耀威」一角首次入圍角逐「最佳男配角」，可惜正值上位之際卻捲入多宗桃色新聞，令事業直插谷底。黃子恆曾在接受《香港01》時表示當初受桃色風波影響，壓力很大，還自爆患上恐慌症，但事隔多年，恐慌症經已受控。而近年，黃子恆也憑在劇集中的出色表現，令觀眾慢慢重新接受。

黃子恆之前同王浩信、郭晉安、陳豪幾位師帝一起開騷。（IG@hugo628）

黃子恆現時生活很健康。（IG@hugo628）

分享美食。（IG@hugo628）