張艾嘉因周潤發愛上跑步　馮允謙劉偉恒羨慕恨加入跑隊

首屆香港「Global 6K for Water」將於12月8日假金鐘添馬公園舉行，香港世界宣明會更邀得影后張艾嘉領軍，孖唱作歌手馮允謙（Jay Fung）及導演劉偉恒擔任活動大使，早前更齊齊為活動拍攝宣傳片及海報。

張艾嘉率領馮允謙劉偉恒成活動大使。

以往經常與宣明會到不同地方探訪的張姐，首次以跑者身份為宣明會活動籌款，提到她與跑步的淵源，原來與好友周潤發有關：「自從COVID之後，周潤發就約我去跑步，開頭我真係跑唔郁，3分鐘我已經就嚟死，不過佢話我知跑步就係需要一種毅力，就係要慢慢練，唔可以停，要繼續跑。喺跑步中間，我得到好多樂趣同埋搵返啲健康。」

劉偉恒笑指自己跑步，亦間接與發哥有關，他表示好友周家怡同樣在疫情期間，邀請他加入跑隊：「其實嗰隊人就係由發哥跑步團嗰度衍生出嚟，發哥嘅教練蘇凱男同我哋一齊跑。嗰陣日日喺城門水塘跑，見親都係影視圈嘅人，米雪姐、黃日華、發哥個表妹。最有趣嘅地方，我同過咁多同佢咁(接)近嘅人跑，唯獨我冇同過發哥跑，連野生捕獲都未試過。」Jay Fung雖然同樣未曾與發哥跑步，但他直言：「如果佢叫我跑，我一定去啦，可以一路跑一路selfie，正！」

張艾嘉提到她與跑步的淵源，原來與好友周潤發有關。

發哥真係影響咗好多人。

發哥跑步真係影響咗好多人。（小紅書）

近年仲有參加馬拉松賽。（資料圖片）

這次的「Global 6K for Water」旨在讓參與者感受缺水社區孩童，每日徒步約6公里取水的體驗。張姐大讚非常有意義：「我曾經探訪過盧旺達陪過一個小朋友去打水，要上山落山，拎住一個破爛嘅水桶放喺頭頂度，行好遠路打水畀屋企人飲，我覺得用跑步去支持佢哋，係好有同理心。雖然我哋唔使拎住個水桶跑，但係都會明白行咁遠路去攞半桶水，係幾咁辛苦嘅一件事。」Jay Fung認為生活於香港好幸福，打開水龍頭便有自來水，希望藉著這次活動，嘗試感受缺水社區孩童，每日要走很遠取水的生活。身為父親的劉偉恒，跑步活動讓一家更了解貧困地區居民的生活狀況，期待兩個女兒透過活動，強身健體之餘亦可以有更深的體會。

三人除了是「Global 6K for Water」的活動大使，同樣是宣明會的助養者。其中，張姐成為助養者超過30年，她滿足地笑道：「有個小朋友，我由佢8、9歲就開始探訪佢，同佢一路有聯絡，佢有嚟過香港，到佢大學畢業做咗律師，之後佢已經變成媽咪，我見到佢嘅成長，好似自己啲小朋友一樣。助養最大嘅意義唔在於我，係在於個小朋友，知道有人幫佢嗰份開心同希望。」她亦非常有心，每次收到助養兒童的心意卡及聖誕卡，必定抽時間親自回信：「我會對返係咪我個小朋友，又會睇佢哋嘅相有冇長大咗。我得閒嗰陣，又會諗啲古靈精怪嘢畀佢哋，我諗小朋友係鍾意睇呢啲。」

Jay Fung認希望藉著這次活動，嘗試感受缺水社區孩童，每日要走很遠取水的生活。