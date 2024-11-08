最索人妻離婚後入馬場露膊騷長腿　曾被爆密會跳舞老師拖手遊沙灘

現年46歲的姚嘉妮與林祖輝在今年6月中突然驚爆離婚，二人承認已分開多年，一對子女由雙方共同撫養，至於離婚原因二人都不欲多言，只強調不涉及第三者，雙方保持友好關係。離婚後姚嘉妮先到泰國散心，之後就投入拍攝TVB新劇《臥底嬌娃》，又積極直播帶貨，日前更獲邀出席「莎莎婦女銀袋日2024」，盛裝打扮現身！

姚嘉妮與林祖輝育有一對子女。（微博@姚嘉妮ClaireYiu）

大女林煦錡（Kyra）皮膚白皙，五官精緻，相當靚女。（影片截圖）

姚嘉妮近年積極發展KOL事業，經常周圍飛。（IG@yiugaga）

早前去了泰國曼谷旅行。（IG@yiugaga）

盛裝打扮出席「莎莎婦女銀袋日2024」。（IG@yiugaga）

姚嘉妮在IG分享靚相，相中所見，身穿黑色Crop Top襯高衩裙的她戴上鑽飾，造型高貴優雅，無論樣貌還是身材都Keep得極好，狀態大勇，網民紛紛留言激讚：「好索呀」、「太有女人味了」、「完全沒有歲月痕跡」！姚嘉妮在1998年參加《亞洲小姐競選》奪得季軍後入行，其後在2001年轉投到TVB發展，但她卻選擇在事業上升期結婚生B。姚嘉妮在2006年與拍拖7年的林祖輝結婚，她曾在接受《香港01》訪問時直言當時覺得是一個合適的時機：「嗰時我想生BB，所以決定結婚。」姚嘉妮婚後誕下一女一仔，一家四口幸福美滿，但多年來拍劇都以配角為主，始終未能擔正做女主角，對此她就表現豁達：「之前走去生BB可能有影響，給監製覺得好似唔使做，某程度上是收山。我不會強求，我只是喜歡演戲。我不是要大紅大紫，千祈唔好畀我紅，我會好驚。」

好Fit。（IG@yiugaga）

長腿！（IG@yiugaga）

最索人妻！（IG@yiugaga）

高貴優雅。（IG@yiugaga）

姚嘉妮婚後減少幕前工作，並同林祖輝經營童裝生意，搞得有聲有色。不過2015年有雜誌以封面報道姚嘉妮背着老公與菲裔男跳舞老師Abel Dela Cruz經常私下約會，又被爆手拖手蜜遊沙灘，還會接對方收工及在車廂內談情，女方更到男方住所短聚。事後姚嘉妮回覆傳媒表示愛她及關心她的人都清楚她，不欲多作回應。

大騷招牌長腿。（IG@yiugaga）

離婚後積極工作。（IG@yiugaga）

依然少女味十足！（IG@yiugaga）