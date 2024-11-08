失笑劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《失笑》陸劇改編自祖樂同名小説，車亮逸為執導，由林一、沈月領銜主演的一套以現代愛情為題材的電視劇。林一不止短短五年間踴升為男主角，最近在《玫瑰的故事》中演繹 帥氣飛機師更令人氣進一步上升 ！沈月以熱劇《致我們單純的小美好》出道，今次有如跨時空地搭檔《致我們暖暖的小時光》林一，很期待兩位青春劇主角的火花！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

失笑官微@Weibo

《失笑》｜電視劇情大綱

顧逸（沈月 飾）在上海忙碌工作，日頭在雜誌社埋頭工作，晚上就在酒吧兼職做脫口秀（棟篤笑）女演員。她性格樂觀，個人沒有太大的追求，唯一的願望就是讓所有觀眾開心。某天，她發現坐在第一排的男觀眾梁代文（林一 飾），無論她如何使出渾身解數，他始終面無表情，顧逸對此很好奇又感到挫敗，於是她決定要讓這位男觀眾笑出來，從而展開了他們的故事。

後來得知梁代文是情感障礙患者，是一名「笑不出來」的觀眾，無意中結識顧逸後，搞笑女和冷漠男之間的趣味戀情開始萌芽。顧逸的樂觀幫助梁代文走出心靈的陰霾，開始學會而聆聽不同的聲音。而梁代文則處處陪伴顧逸，幫助她解決打工中的煩惱與困難，彼此相互療癒。透過脫口秀表演，顧逸直接抨擊生活中的不如意，以幽默的方式紓發都市青年在工作上的不滿，讓身處大都市的年輕人愉快，並且得到啟發。

《失笑》播出時間｜最新追劇日曆

《失笑》電視劇一共有34集，由騰訊視頻播放，會員由11月8日18:00起播放，首更4集，之後每日播放2集，星期3、4播放一集。

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《失笑》｜演員人物關係圖

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《失笑》｜演員

林一 飾 梁代文

情感障礙患者，外表冷漠，無論聽各種笑話都笑不出來，遇上顧逸後走出陰影

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沈月 飾 顧逸

移居到上海工作，日間在雜誌社打工，晚上就在酒吧做脫口秀（棟篤笑）女演員，性格開朗樂觀，希望以幽默的方式，為大家發洩生活中的不滿

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葉筱瑋 飾 許冠睿

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天愛 飾 關醒心