女優宮下玲奈撞樣呢位網紅有連登仔認證　最性感貓咪月中出訪香港

日本女優界經常都出現與現有藝人撞樣的情況，例如就有「暗黑李佳芯」本庄鈴，除了本庄鈴以外，其實被稱作「顏值天花板」的 宮下玲奈 亦與澳門YouTube Channel 「歡樂馬介休」的Bella貝拉醬 撞樣，撞樣之餘，兩者身材亦同屬嬌滴滴可愛型，動靜神情也十分相似。Bella貝拉醬撞樣 宮下玲奈 更得到了「連登仔」認證！

邊個係日本女優宮下玲奈，邊個係「歡樂馬介休」嘅Bella貝拉醬？（IG圖片 / rena__miyashita / leekwunyu）

提起 宮下玲奈，大家又知唔知現職為日本女優的她，原先其實是以成為偶像明星為目標。根據「官方設定」，她在入行前曾以成為偶像明星為目標，但經過徵詢很多人的意目，發現並不是所有偶像明星都能發光發熱成為舞台的主角，而且在競爭大得可怕的日本藝能界之中，更需要面對金錢和時間的問題。反而，成功在前的三上悠亞和明日花綺羅為她帶來了新方向。或許先「成為AV女優比成為偶像更踏實」，所以在2022年起，她就出道成為女優並推出人生的首個作品。

宮下玲奈出道時曾遭家人激烈反對。（IG@rena__miyashita）

好想真人見到宮下玲奈着成咁。（IG@rena__miyashita）

與大部分女優的情況相差無幾，在知道女兒 宮下玲奈 出道成為女優後（有些女優堅稱沒有告訴家人），她的家人也表現得相當抗拒。在其中一篇訪問中，她告訴父母親自己已正式出道成為女優。當時她的母親哭着表示強烈反對，但她最終以「因為這個職業，性犯罪正在減少」說服了母親。現在她的母親已經成為了支持她的最強大後盾。不過她也坦承家人對她成為女優「還是會有一些意見」。至於父親的意見，訪問中則似乎沒有提及。

宮下玲奈以靚樣而有名，被稱「顏值天花板」。（IG@rena__miyashita）

宮下玲奈有條件以偶像出道，但她卻選擇以女優身分出道。（IG@rena__miyashita）

以往有不少日本女優選擇前往不同國家，地區與粉絲影迷見面，當然香港站亦是亞洲區除台灣以外的首選地區之一。11月月頭有「暗黑李佳芯」本庄鈴，原來「顏值天花板」宮下玲奈 亦會於11月23日抵港出席粉絲見面會活動！屆時她將會以月夜黑貓的造型與粉絲們近距離互動。到時候 宮下玲奈 會不會扮貓咪叫滿足大家的幻想呢？真係諗吓都興奮！

宮下玲奈扮貓叫......（IG@sixtoy6）

宮下玲奈有條件以偶像出道，但她卻選擇以女優身分出道。（IG@rena__miyashita）

宮下玲奈有條件以偶像出道，但她卻選擇以女優身分出道。（IG@rena__miyashita）

宮下玲奈身材好好。（IG@rena__miyashita）

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