專訪｜羅天宇呻被「女神收割機」綽號拖累：對我唔係好公平

羅天宇可說是「女神收割機」的代名詞，由林芊妤到苟芸慧，再到湯洛雯，每位都是「女神級」藝人，幸福程度簡直是拋離尋常人十幾條街，但看似是「男人之最」的他，竟然於年輕時，不止一度而好幾度懷疑自己的性向。



羅天宇可說是「女神收割機」的代名詞。（葉志明 攝）

呻被「女神收割機」綽號拖累：對我唔係好公平

每當與羅天宇提起「女神收割機」時，他總會微笑着問：「不如講其他話題？」又或是說「又講？」但相比起其他藝人，每次他總會知無不言，落落大方地回答問題，着實令人又愛又恨。想當然，完全不答是不可能的！要講他的愛情史，就倒不如聊一下他對「女神收割機」這個稱號的睇法。

羅天宇。（葉志明 攝）

對於「女神收割機」這個稱號，他直言覺得不公平。「我覺得有啲...唉...點講呢？（對你唔公平？）都係嘅，因為好多都唔係真嘅，都係傳或者俾人寫，第二就係做呢行個個都係『女神』，所以就，我覺得好多男藝人或者歌手，大家嘅伴侶都係『女神』。（暗示其他人比你多，但只有你被稱女神收割機？）哈哈，係。同埋有咗呢個稱號之後，好多記者就會搵方法寫多啲，因為Juicy。」

他舉列，與一班朋友打籃球後合照又會被傳媒大做文章，與女性友人食飯又遇到同樣情況。「係囉，有啲唔公平，但係又冇辦法，支筆喺人哋度。唯一可以做就係做好自己。」

羅天宇真係躺着也中箭。（葉志明 攝）

啱啱入行就俾高層珍姐訓話

羅天宇直言，中學讀書時期的他言談舉止都頗為乸型，亦因此而引起一些誤會。某些同學見他沒有女朋友時，更直接問他：「你係咪基㗎？」類似的問題，其實也曾於他入行之後發生，又因此而令他遭到TVB高層珍姐（曾勵珍）的訓話。

TVB高層珍姐（曾勵珍）地位舉足輕重，講嘢自然有份量。（截圖）

講到此事，他在《香港01》專訪中回憶起當時的情況。他說：「嗰個畫面，其實實質真係唔係好記得，因為十幾年前發生嘅，但係我記得嗰時啱啱選完（2008年《香港先生競選》），跟住監製就同我（一齊）行去公司某一個位，咁珍姐咁啱迎面而嚟，然後監製就介紹，就話佢係香港先生。跟住佢（珍姐）就鬧我。」

羅天宇近年的確多咗「男人味」。（劇照）

羅天宇當選「香港先生」而入行。（視覺中國）

珍姐：行路思思縮縮，講嘢陰聲細氣

他續說：「佢第一下就話：『乜行路思思縮縮㗎？細細步咁樣，行大步啲！挺直個胸膛，做咩捲埋一舊？咁冇自信咩？講嘢陰聲細氣咁！』咁囉，即係可能自己習慣對住前輩就要好恭敬咁：『珍姐您好』細細聱咁樣，可能因為咁就畀佢一種思思縮縮嘅感覺，佢唔鍾意，認為我要男人啲。呢段一路都喺個腦海之中，所以每次見到佢都會即刻挺起胸，行大步啲，唔可以碎步。」他表示，被訓話之後就一直記住那句說話，說：「到而家都怯，唔好話嗰時，怯咗十幾年。」從現在回看當時的情況，表面上珍姐雖然看似「好惡」，但其實正因為這次相遇而馬上改變了羅天宇的習慣，亦幫助了羅天宇的星途。

羅天宇於《巾幗梟雄之懸崖》飾演第三男主角韋豪。（劇照）

羅天宇自爆曾被誤會是同性戀。（葉志明 攝）

在學時，入行後被誤會是同性戀

聊到為什麼會「思思縮縮」「陰聲細氣」時，他想了想，然後就表示可能由於自細從女人堆長大的關係，所以不知不覺中形成了這種性格。其後羅天宇更大爆小時候在學時期，曾因為這個特質而被同學誤會是同性戀。

羅天宇呢種性格的確好受女仔歡迎。（資料圖片）

羅天宇：蘭花手都盡量收埋

羅天宇說：「自己都有懷疑過自己係咩呢？嗰時對自己唔了解，同埋自已動作同埋所有嘢都唔係好豪邁。（蘭花手？）蘭花手都......盡量收埋，哈哈。即係，有段時間自己都懷疑自己。譬如我出街望啲男仔，留意吓，唔係話鍾意嗰種，而係覺得『嘩咁有型嘅，咁高嘅？』到而家都會好羨慕，但係又真係冇，真係鍾意女仔。」

羅天宇曾懷疑自己性向。（葉志明 攝）

測驗自己性向

對於自己的性向，羅天宇坦言當年曾經認真地思考有關的話題。他說：「當認真去諗嘅時候，我一諗男仔同男仔，打個譬如，我同呢個男仔一齊會係點呢？咁又真係覺得唔可行喎，經歷過幾次來回思考之後，就確自己唔係嘅。」問他當年有否上網睇片測自己的性向，他就馬上耍手擰頭，說：「冇冇冇，唔得唔得唔得。」