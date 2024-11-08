黎芷珊《戰場上》網民指偏頗疑遭腰斬　金牌司儀節目臨危頂上

11月是TVB台慶月，之前陸續其事宣布劇集及重頭綜藝節目陣容，其中《戰場上》主持人黎芷珊與攝製隊，走進當今世界戰火最激烈的兩大戰場烏克蘭及以色列，播出後引起偏頗爭議，更疑正式被腰斬改由王祖藍節目頂上，而黎芷珊原定周末出席活動亦宣告取消。



《戰場上》主持人黎芷珊與攝製隊，走進當今世界戰火最激烈的兩大戰場烏克蘭及以色列。

《戰場上》主持人黎芷珊與攝製隊，走進當今世界戰火最激烈的兩大戰場烏克蘭及以色列。

《戰場上》主持人黎芷珊與攝製隊，走進當今世界戰火最激烈的兩大戰場烏克蘭及以色列。

《戰場上》的宣傳片以兩大問題「點解要殺戮」及「點解要打仗」為主題，節目主持黎芷珊，到了當今世界戰火最激烈的兩個戰場—烏克蘭以色列，走遍一個又一個昔日曾遭受戰火洗禮的大城小鎮，悼念在戰爭中無辜喪生的普通市民、同時用心聆聽戰火倖存者的遭遇及與戰爭有關的故事。在以色列及巴勒斯坦，無辜的人民每天都要面對突如其來的戰火，自身或身邊親友被殺死或襲擊的危機；烏克蘭每日每人都有親友因戰爭或傷或死，每一天也有原本不應該有的葬禮舉行。芷珊在宣傳片中感觸謂：「從未試過一個拍攝旅程，面對咁多死亡同摧毁，慶幸嘅係摧毁唔到嘅係人嘅意志同希望。」

黎芷珊主持的《戰場上》，播出兩晚後，內容引起外界爭議，有傳節目將被腰斬。（TVB圖片）

這座被炸的橋，背後有個驚險又唏噓的故事。（TVB圖片）

節目播出後，引起Facebook群組Save HK（救救香港）多名網民發帖投訴指節目內容的立場偏頗烏克蘭。（Facebook圖片）

炮火中的家_年青的Olena

黎芷珊走訪多地相當感慨。

原定一連10集節目，由11月4日起逢周一至五晚10時30分翡翠台播映。播出兩集後， facebook群組Save HK（救救香港）有多名網民發文表達不滿，稱節目單方面拍攝烏克蘭情况，未有提及俄羅斯一方，質疑有偏頗。myTV SUPER及官方網站在已搜索不到《戰場上》，因美國總統大選有結果，原本播《戰場上》的時段6號及7號晚改播《特朗普重掌白宮》特輯，至於下周一（11月11日）晚，同時段改播王祖藍主持的《一條麻甩在汕頭》。

原本播《戰場上》的時段，下周一（11月11日）晚改播王祖藍主持的《一條麻甩在汕頭》。

原本播《戰場上》的時段，下周一（11月11日）晚改播王祖藍主持的《一條麻甩在汕頭》。

《戰場上》的宣傳片已被移除。（黎芷珊FＢ）

《戰場上》正式消失，TVB及黎芷珊都仍未有作出回應，原定11月9日星期六，黎芷珊與鄭秀文出席無國界醫生(香港)展覽 《救援在前·30年》開幕禮，但11月8日零晨12時，主辦方宣布開幕禮取消，未知是否避談《戰場上》被腰斬一事。