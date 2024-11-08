黃聖依難忍富商老公傷人說話　鏡頭前落淚再次選擇離婚

「星女郎」黃聖依與富商老公楊子最近在節目《再見愛人4》中，受到不少關注。然而，在受到老公長輩式管理、自己沒有個人財產情況之下，她依然選擇不離婚，但在最新一集她就再次選擇離婚，難忍下去被視而不見的感覺，但網民認為她對婚姻太兒戲，勸她好好想清楚這段婚姻關係。

楊子﹑黃聖依已經結婚17年了。（微博圖片）

在黃聖依與楊子這17年的婚姻生活中，女方一直處於弱勢這一邊，沒有主導權，所有的收入來源和分配都由楊子在管理，她一直希望被獲肯定、重視、被看見，她表示：「他一直持續在希望我就是還是維持在20歲這樣一個小女孩的狀態，但是這不是我想要的狀態。」

黃聖依在這段婚姻中一直處於弱勢。（微博圖片）

楊子被網民指為人非常自大。（微博圖片）

所以在最新一集節目中，當大家坐在一起閒聊的時候，觀察嘉賓張泉靈就靠近和楊子表示：「她想被看見，你看見了嗎？」沒想到他竟然說：「其實我也知道她想被看見，但是我就先視而不見吧！」而在旁的黃聖依聽見後似乎相當不開心，一臉表現出失望情緒以及忍不住落淚了，但楊子竟不覺得她落淚是傷心，反而是心疼他沒有睡一覺好覺：「她覺得我沒有受過這種委屈，就是我提了五天了，我說單獨給我一間房，我要睡一覺了，但節目組啊一直拍，大家公平嘛，就一直不想太例外。（你覺得她那個（哭）是心疼你？）「是的。」即時令場外嘉賓驚呆，同時不少網民認為他太自大，完全不尊重人。

黃聖依不開心落淚。（微博圖片）

正因為長期不被重視，再加上楊子「先視而不見」這番說話，真的傷透了黃聖依的心，所以再問到：「今天的你，還想離婚嗎？」她就二話不說：「是。」但不少網民認為她對離婚一事一直反覆，望她要好好清醒面對這段婚姻，甚至提出質疑節目根本有劇本，但該節目的總導演早前已對外說明節目是沒有劇本的。