陳楨怡曬43吋逆天長腿演活機心女　不介意被指「頂級綠茶婊」

金牌編審張華標重返TVB操刀、並夥拍昔日《巾幗》系列好拍檔方駿釗（嘟嘟）監製的台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》昨晚（7日）劇情焦點落在兩條感情線上，分別是柴十七（黎耀祥飾）與七爺（胡定欣飾）的惺惺相惜之戀，及韋豪（羅天宇飾）、桂花香（陳曉華飾）、寧俐（陳楨怡飾）的三角戀。



陳楨怡嘅角色勁有機心之餘，佢嘅先天優厚外在條件亦令佢角色份外千嬌百媚。

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陳楨怡嘅角色勁有機心之餘，佢嘅先天優厚外在條件亦令佢角色份外千嬌百媚。

陳楨怡嘅角色勁有機心之餘，佢嘅先天優厚外在條件亦令佢角色份外千嬌百媚。

暗戀韋豪多時的寧俐，表面上祝福韋豪與桂花香，實質暗地耍盡心機搏取韋豪關注及同情，誣衊惡霸曹大虎（程浩駿飾）「強搶民女」之餘，更不惜自殘玉腿玩「假的紋身」！今晚一集，寧俐將再下一城，利用家中鸚鵡向韋豪曲線表白；由於寧俐手段極致又夠狠，獲內地網民封為「頂級綠」，意指她是心機女天花板；但過癮的是，由於劇情講到寧俐十分愛韋豪、並為男方犧牲很多，故亦有不少網民對她投支持票，網上頓時掀起一股韋豪2揀1熱議。

呢幕美腿夠吸睛之餘，陳楨怡嘅像真演技亦獲得一讚。

呢幕美腿夠吸睛之餘，陳楨怡嘅像真演技亦獲得一讚。

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據知，為了將「綠茶婊」這個角色演得入屋，陳楨怡事前花了不少功課鑽研角色：「要讓人覺得『綠茶』的同時又不能太『綠茶』，確是角色難度所在，所以試演的時候試了三個版本。」為了入型入格，楨怡更參考了身邊有類似特質的朋友：「綠茶婊會有啲特定嘅行為，比如鍾意翻白眼，或者講嘢把聲有啲尖，我就每樣都試下，睇吓邊個更適合。」並笑言不介意被封頂級綠：「我反而很開心，因為證明觀眾有看，而且很能代入這個角色。」

為咗得到愛嘅人關注，連「被強搶民女」嘅故仔都作得出嚟，仲要玩埋自殘，確係有啲絕。

為咗得到愛嘅人關注，連「被強搶民女」嘅故仔都作得出嚟，仲要玩埋自殘，確係有啲絕。

之前憑旗袍造型獲讚的陳楨怡，昨晚自殘玩紋身時，大晒超長美腿；另在多個場口中，陳楨怡的旗袍造型都將其美好葫蘆身形展露無遺，難怪贏盡焦點。今晚陳楨怡更會以年代時髦睡衣Look登場，與韋豪上演「浪漫洗頭」戲碼，別具期待值。其實陳楨怡之所以擁有如此美好身段，全因她十分注重健美及保養，之前她便在社交網分享五大保持美態心得，包括1）一定吃早餐，會以冰美式 去水腫提神，另加兩隻雞蛋、適量的碳水和一杯蘋果番茄汁去黃美白。2）即使開工也盡量維持清淡飲食，一般都是水煮雞胸肉和魚。3）如果沒有通告，就會去健身房，先跑15分鐘熱身，再用一小時鍛煉核心和背部，上鏡時面部線條就會更明顯。4）平日除了拍攝以外盡量不化妝，但防曬一定做足兼每天做好保濕，上妝前後都會敷面膜。5）每次化完妝都會卸四次妝。

陳楨怡咁弗都狀態咁好，全靠後天培養。

陳楨怡咁弗都狀態咁好，全靠後天培養。