趙露思《珠簾玉幕》空降Netflix奪冠　下水戲似足美人魚超唯美

內地新生代女神趙露思4年前憑《傳聞中的陳芊芊》火速走紅，成為炙手可熱女明星。近日，她推出古裝劇《珠簾玉幕》大受歡迎，口碑及收視持續發酵中，更勝同檔期同是95後小花虞書欣的《永夜星河》，甚至在榮登Netflix排行榜第一名，海內外人氣有升無跌。

趙露思主演《珠簾玉幕》大受歡迎。（微博圖片）

《珠簾玉幕》在內地播出後，口碑及收視都相當之好。非常有觀眾緣的趙露思在劇中表現相當亮眼，其演技有起承轉合的變化，情緒體現豐富，特別是哭戲，恰到好處有真實感，給人一重楚楚可憐的感覺，令觀眾投入感更強。除此之外，劇中造型的多變，拍攝手法亦令不少網民讚不絕口，特別有一幕下水戲，她披着散髮潛入水中，慢慢游向目標處，隨着頭髮在水中飄逸，陽光穿透水中，整體畫面猶如美人魚般，相當唯美漂亮。

趙露思下水戲猶如美人魚。（微博圖片）

另外，劇情緊湊環環相扣，亦是劇集受歡迎原因之一。而劇集獲安排在Netflix 播放，亦隨即榮登劇集榜第一名，相當厲害。有不少海外網民表示：「露思太漂亮了」、「恰到好處的完美」、「演繹得淋漓盡致」等，對她有讚無彈。

趙露思在劇中裝扮相當漂亮。（微博圖片）

《珠簾玉幕》在Netflix 播放，榮登劇集榜第一名。（微博圖片）

與趙露思同檔期播出的虞書欣新劇《永夜星河》雖然收視不俗，但討論度依然不及《珠簾玉幕》，趙露思的人氣持續緊升中。

虞書欣新劇《永夜星河》收視亦不俗。（微博圖片）