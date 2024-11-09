于文文個唱邀請偶像Twins任嘉賓兼慶生　曾被網民封追星界天花板

內地一線女星于文文於《乘風破浪3》憑極高音樂造詣和鮮明個性，成功吸納內地和海外粉絲，人氣爆燈！她繼上年「魔方視界」巡回演唱會後，短短不足半年，昨晚（8日）在深圳為二巡「拾光」演唱會首場展開序幕，全場爆滿。

于文文在個唱中施展渾身解數，像是一人樂隊般，電吉他、貝斯、架子鼓、鋼琴通通都能輕鬆駕馭，盡顯她的音樂才華。而她上次跳唱大獲好評之後，今次亦加插更多跳唱環節，既性感又型格，形象百變，配合華麗的舞台燈光和設計，簡直極盡視聽之餘，引得觀眾尖聲不斷！她在個唱中演繹多首Beyond的粵語金曲，更獻唱她的首支粵語歌《路人》，發音咬字相當標準，表現出她的語言天份！

于文文「拾光」演唱會邀請偶像Twins任嘉賓。(于文文微博）

于文文「拾光」巡回演唱會昨日（8日）於深圳正式啟動。（于文文微博）

于文文個唱驚喜連連，曾被網民封追星界天花板的于文文，繼之前於偶像周杰倫個唱中合唱之後，今次嘉賓環節特別邀請了與她在《乘風破浪3》結緣的另一偶像Twins，合唱經典金曲《下一站天后》。而台上互動亦爆笑不斷，除了回憶起拍綜藝的黑暗史，更爆出原來Twins就是于文文粵語歌的幕後軍師，為她糾正發音的趣事。于文文說阿Sa會帶她去香港品嘗美食，但阿Sa直接說要把于文文帶回家，令全場觀眾驚訝！事後補充說：「我有客房，不要想太多啦！」最後Twins更送上生日蛋糕驚喜，慶祝于文文生日和阿sa農曆生日，所以全場大合唱生日歌祝賀兩位壽星，氣氛熱鬧。

于文文銀色長裙戰衣，配合電吉他炸場。（于文文studio微博)

于文文火辣舞衣再配合長腿與dancer性感熱舞。（于文文微微博）

于文文白色長袍配合血紅色手套，配合舞台燈光和舞蹈，舞台感超強。(于文文studio微博）

于文文紳士帽襯短袖背心西裝，再配合玩領呔。（于文文微博）

于文文烈火女戰士造型，配合轉身回眸。（于文文studio微博）

演唱會彩排撞正日生日，工作人員於後台秘密送上驚喜。(于文文studio微博）

于文文生日亦為歌迷送上禮物，推出最新個人創作尊輯「天蠍座」。(于文文微博）