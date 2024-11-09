視后街頭與兩小花拍攝網民竟然唔識佢　爆失婚dry足8年玩交友app

現年53歲的江美儀於2022年奪得TVB視后後，人氣一度急升，可惜自上年劇集《隱形戰隊》和《羅密歐與祝英台》播畢後，一直未能在劇集再見到江美儀的身影，反而主持綜藝節目及進軍歌壇，早前她在網台節目《娛樂好好玩》罕有提及與吳君如弟弟吳君祥2006年秘婚一事，惹來不少迴響。

江美儀簽的是部頭約，三年三套劇，她目前尚餘一套劇，早前透露有望年底開拍。（資料圖片/陳順禎攝）

江美儀素顏都Keep得好好呀！（小紅書）

江美儀

昨日有網民把江美儀在街上進行拍攝工作的動態生圖放到社交網上分享，以「紅磡偶遇明星」為標題，留言寫道：「今天路過紅磡雞蛋仔發現有人在前面拍攝，還有人和她們合影，有人知道是誰嘛？」居然並不認識江美儀。不少網民都在評論區留言表示相中人就是江美儀、糖妹 (黃山怡) 以及黃美琪，估計她們正在拍攝美食節目。又有網民大讚江美儀說：「江美儀現實看好高好瘦」。

江美儀與糖妹以及黃美琪在街頭拍攝。(小紅書)

江美儀與吳君如胞弟吳君祥拍拖11年，2018年突然被爆已分手兩年，其後男方爸爸夏春秋更爆出，原來二人早於2006年已於西雅圖註冊結婚，最後分手變離婚。Dry足8年的江美儀，日前與吳家樂合作主持YouTube節目《娛樂好好玩》時，竟自爆有玩交友App，大膽求愛目的，原來是想約會精壯男「炮友」，語出驚人令人咋舌！

江美儀曾與前夫吳君如細路吳君祥愛情長跑11年。（視覺中國）

江美儀話要搵精壯男「炮友」，愈講愈興奮！（影片截圖）