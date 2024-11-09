82歲盧海鵬勁精靈激罕「試咪」　TVB忠臣跪低送萬元現金致敬

TVB長壽節目《歡樂今宵》在1994年暫告一段落，不過一班共事多年的台前幕後工作人員，每年都會舉辦聚會，日前有逾二百人參與《2024 EYT好友會聯歡晚會》。身為EYT元老級、82歲的盧海鵬亦有現身，並率領現場同事好友上台唱歌，74歲的陳百祥（阿叻）更單膝跪地兼大派千元現金向鵬哥致敬。

EYT聯歡晚宴當晚，余慕蓮同盧海鵬都有現身。（小紅書截圖）

鵬哥係扮嘢始祖。（小紅書截圖）

鵬哥因健康問題近年淡出幕前，當晚現身亦有用拐杖助行，但一上台「試咪」即一度棄用拐杖，表現超High，隨著拍子踏腳跳舞，除了跟阿叻合唱羅文經典金曲《前程錦繡》，還十氣十足獨唱搞笑版《幾許瘋語》，最難得是鵬哥仍然好精靈，記得全部歌詞：「我去吔嘢冇錢找數兜把打我面」「身處高峰曾共阿姐天天都相見 偶爾碰上了秋官步伐未凌亂」「心底之中失分寸 終於痴咗線 披荊斬棘的挑戰 青山不眷戀」，舞台魅力非凡，掀起高潮，不愧為「扮嘢界始祖」！

鵬哥「試咪」獻唱搞笑版《幾許瘋語》。（小紅書截圖）

暫時唔用拐杖，仲跟住拍子un身，全場high爆！（小紅書截圖）

中氣十足！（小紅書截圖）

難怪TVB金牌司儀、最鍾意認叻的陳百祥都要甘拜下風，單膝跪地向鵬哥送上大叠1千元利是，目測估計過萬元，阿叻還在小紅書寫道：「趁着試咪，致敬盧海鵬，致敬#余幕蓮 永遠的 #歡樂金宵！」網民紛紛留言：「盧老是我心目中的黄金綠葉之一，願身體安康！」、「我們都是看你們戲長大的」、「盧海鵬詼諧並重不可多得啲一位藝人。👍」、「鹏哥老戲骨，爐火纯青！」

阿叻突然下跪。（小紅書截圖）

單膝跪地。（小紅書截圖）

阿叻向鵬哥送上大叠一千元致敬。（小紅書截圖）

阿叻向鵬哥送上大叠一千元致敬。（小紅書截圖）

全場拍爛手掌！（小紅書截圖）

逾二百EYT台前幕後相聚。（小紅書截圖）

逾二百EYT台前幕後相聚。（小紅書截圖）

鵬哥曾在訪問中指最不捨得EYT一班老拍檔，特別對李香琴、譚炳文離世感婉惜。他還對當年扮肥姐沈殿霞印象難忘，除了假髮和神態，還自爆跟導演一齊去肥姐屋企「摷Bra」，笑言：「扮佢個陣，點知大過頭，塞幾多嘢都塞唔掂，嗰啲特色嚟，另外要扮到形狀要似，唔係扮咗就算。」不過，鵬哥多年前患上糖尿病，2018年更因心臟血管閉塞而入院，其後接受「通波仔」手術，本身有腳患的鵬哥一度要撐拐杖行路，因而減少演出，專心休養。盧海鵬近年又因糖尿病帶來的併發症而患上青光眼，不能看手機和劇本，雖然生活嚴重受影響，但他選擇樂觀面對，仍不時出外走動與老朋友敘舊飯聚。

鵬哥要人扶住上落。（FB照片）

蔡和平、林建明和盧海鵬一同飲茶。（FB照片）

蔡和平、林建明和盧海鵬一同飲茶。（FB照片）

曾獲古天樂借錢通波仔。（微博圖片）

盧海鵬扮乜似乜。（影片截圖）

扮肥姐真係好經典。（影片截圖）

盧海鵬扮欣宜笑到肥姐飆尿。（影片截圖）

盧海鵬扮羅文係另一經典。（影片截圖）

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