黑色月光丨66歲尹揚明傳擁千萬身家獲讚是暖男　十字真言談生意經

TVB 台慶劇《黑色月光》昨晚（8 日）一集兩大老戲骨郭鋒及尹揚明正式交鋒決裂，並各自大晒教科書級超卓演技。尹揚明飾演的蔣哲賢對著敗家衰仔蔣基俊（馬志威飾）殺氣十足；而當得悉新抱卓慧雲（林夏薇飾）佗 B 時，極級慈祥樣，又能瞬間分神兇走身邊「不識趣」的旁人，演技多元別具層次。

呢場攤牌戲相當精彩。

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劇中大男人兼霸氣無限的尹揚明，現實生活中原來是暖男一名，據與尹佬演夫妻的文雪兒（ Candy ）透露，尹佬私下相當貼心，知道 Candy 容易暈車浪，每次上車都會讓 Candy 先坐在舒適的位置。

尹揚明相隔24年再拍TVB劇集，獲文雪兒爆尹佬現實生活中是暖男。（IG@candymancandy）

劇中飾演商人的尹佬，現實中亦是生意人，盛傳坐擁千萬身家，之前尹佬在抖音上發布了兩條駕駛古董勞斯萊斯到中山出席開幕剪綵活動的影片便引起極大迴響。

根據資料，尹佬自減少幕前演出後，除替哥哥管理骨灰龕公司,亦有涉足餐飲界ZXAB 百足咁多爪。早年憑在電影《古惑仔》系列中飾演有情有義黑幫大佬「韓賓」人氣急升的尹佬，入行前曾做過炮仗廠、五金廠等工作，當中不乏粗重活如運送石油氣，曾弗到要處理一百斤重的粗威吔也面不改容，相當捱得。問到成功生意人心得，尹佬謙虛又實在地表示：「我覺得做生意最重要講誠信，賺到錢的生意都是拍檔做到位，我只是從旁協助、齊心合力。正所謂力不到不為財，盡力而為吧。(感恩合十加咖啡 Emoji)」

（影片截圖）

車頭的車標十分搶鏡。（影片截圖）

尹揚明親自揸古董勞斯萊斯。（影片截圖）

開心。（影片截圖）

近年不少港星都移居內地。（微博@尹揚明）

問到相隔 24 年返回無綫拍劇感受，尹佬坦言「梗係好玩啦」:「同一班舊同事一齊玩，工作量又唔多，只是返工和回家路程遠一點，一開車上落就一個半小時，好在有足夠休息時間，非常正。」尹佬雖已年屆 66 歲，但在劇中說對白時比很多後生仔還有中氣，尤其發惡場口，聲音更響亮至有回音程度，談到保持聲音響亮秘訣，尹揚明笑言:「從小我把聲都很響亮，中氣十足，可能是一直有運動關係吧，閒時一路開車一邊聽歌，跟住唱吓，會對中氣有幫助啩。」表現隨和又幽默。

尹揚明話相隔 24 年返回無綫拍劇好玩。

尹揚明表情多變。

原來每日拍劇返工都要一個半小時，佢話好彩都有時間休息。