TVB御用爛仔罕受訪剖白當年辛酸史　曾離巢僅獲公司加薪300元挽留

齋講游飈這個名字大家可能未必知道是誰，但見到他的樣子一定不會感到陌生。現年56歲的游飈是前TVB藝員，有「御用爛仔」之稱。他中三已經開始做臨時演員，到89年投考第3期藝員進修班正式加入TVB，雖然多年來都是做閒角，但卻令觀眾留下深刻印象，當中他更曾在經典神劇《大時代》中一人分飾演三角。游飈之前曾透露在TVB做足21年，到2012年離巢時人工都只是10,500元，連看更人工都比他高，TVB知當時有意過檔HKTV，也只是加薪300元挽留，不過他未有因而覺得TVB刻薄，因為沒人強迫演員簽約。

游飈接受香港演藝人協會訪問。（Youtube@香港演藝人協會）

游飈在TVB多年，在不少經典電視劇都出現，更曾在經典神劇《大時代》中一人分飾演三角。（劇集截圖）

游飈早年離開從事超過20年的演藝圈從商，專注做老闆打理其於2004年創立的環境工程公司，主力負責做去甲醛工作，及代理了抗菌產品水觸媒，生意搞得有聲有色，不過他都坦言仍有戲癮，但暫時未有演出契機。久未在幕前露面的游飈，日前接受了香港演藝人協會訪問，剖白了當年辛酸。

游飈有TVB「御用爛仔」之稱，現在同時都是一名老闆。（資料圖片/梁碧玲攝）

游飈表示在戲行已超過30年的時間，做生意也做了20年。他回想當年在兩間電視台，一家是30元10小時，一家就是35元10小時，家人當然不贊成，拍電影還被人找笨，40元在伊館開工，由早上開到夜晚，地鐵都收工，還要坐車回元朗。但游飈笑指自己當年是叛逆青年，當然不理反對，他在工業學院讀書時其實已經在做特約演員，那時很迷惘，生活在元朗一個小地方，他出去金鐘海洋中心，都要拿香港街道圖，還要問人，正宗「鄉下仔出城」。

游飈當年不理家人反對做演員。（Youtube@香港演藝人協會）

游飈小時候在元朗長大，拍戲令他打開眼界。（Youtube@香港演藝人協會）

雖然如此，但游飈說當年拍攝是得到很大滿足感，無論是氛圍上，或者製作，感覺很厲害，這個感覺是令你很想參與，拍攝電影時見識器材很厲害，就算拍電視，也見到導演和一班幕後的專業，「就不像我們做到後期，說百萬軍中藏阿斗，騎馬去救阿斗，但因為沒有預算的關係，由騎馬改成跑長跑去救阿斗。所以早前因為我們有做的時候，我們以返廣播道總台為榮，覺得做電視那麼容易做，你做吧！」

齋講游飈這個名字大家可能未必知道是誰。（Youtube@香港演藝人協會）

但見到他的樣子一定不會感到陌生。（Youtube@香港演藝人協會）

游飈續言除了做得開心外，也會接觸很多好的前輩，是獲益良多，「那時候我們雖然是臨時演員，但在放食飯之前，我們自己是會在旁邊練跳彈床，經常自己弄傷自己，但就是很想去強化自己做好一點。」他又分享有次在香港的石澳石礦場，拍攻打光明頂衝上衝下又要滾，當時年輕起初還覺得很好玩，本來早上有150多人拍攝，但由於太辛苦，未到中午12點，就只剩50多人，不少人因太熱而暈倒，現場劇務準備的水完全不夠喝。

游飈說當年以返廣播道總台為榮。（Youtube@香港演藝人協會）

放食飯前，自己會在旁邊練跳彈床。（Youtube@香港演藝人協會）

游飇自認出身貧困家庭是「貧困子弟兵」，但就練成非常捱得，雖然辛苦，但其實是很享受，因為你見到是認真的，即使經常被粗口責罵，「罵你是因為你有錯，雖然他是帶著老母罵你，但是嘩，可以參與到是很興奮。所以說由臨時演員一直到我正式做演員，頭十年都是非常享受。」

游飇回想當年雖然艱辛，但好享受。（Youtube@香港演藝人協會）

被人鬧都享受。（Youtube@香港演藝人協會）

游飇也以吳孟達做例子，稱對方70歲時離世，假如和對方一樣，現在56歲的他，就只剩下14年時間去發展，所以時間不是很多，盡量趁現在勉強還能走得、說得，做得多少就多少，「我們這些叫揼石仔，一粒粒，一點一滴，一步一腳印走出來，我們的底一點都不厚，我們唯有靠自己的熱誠，認真，或者產品質素去做，成績如何，別人是否認同，我控制不到，我只能做好自己的事。」

游飇曾客串鄭世豪歌曲MV。（Youtube@香港演藝人協會）

游飇代理了抗菌產品水觸媒。（Youtube@香港演藝人協會）