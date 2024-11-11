新一代沖女郎現身泳衣放題曬34E身材 　一件頭開窿三點式應有盡有

《冲遊泰國》開拍第10輯，今次除了有胡慧冲和冬蔭家族成員外，「新一代咪神」 黃婧靈（波波）亦正式加入。今晚（11日）胡慧冲（Roger）轉戰芭堤雅，新拍檔「波波」黃婧靈千呼萬喚登場。今次波波不止擔任主持，還「性感擔當」自備多款泳衣，由一件頭開窿、三點式到抹胸款式應有盡有盡有，展現34E身材。



波波黃靖靈罕包上頸難掩好身材 一個動作令澎湃上圍壓到起角變形

波波黃婧靈加入《冲遊泰國10》。

波波接受訪問時透露此行帶了7、8套不同款式泳衣，全部出動私伙而且全部「首著」，波波說︰「Roger無指明要幾多套，所以帶多幾套，工作人員仲一路拍一路猛講笑話係『水著放題』，幾搞笑。」

波波黃婧靈此行帶了7、8套不同款式泳衣，全部出動私伙。

波波黃婧靈此行帶了7、8套不同款式泳衣，全部出動私伙。

波波黃婧靈此行帶了7、8套不同款式泳衣，全部出動私伙。

波波黃婧靈此行帶了7、8套不同款式泳衣，全部出動私伙。

至於明晚（12日）一集波波被安排參加船上嘉年華表演，還被邀請上台任由一群小鮮肉圍跳辣身舞。期間小鮮肉主動捉住波波的手，在胸肌上遊走，令波波興奮猛喊「Oh！my God」。波波回應時笑言那一刻確實心動，她笑說︰「畀咁多男仔圍住，話無心動就呃你，仲要畀小鮮肉圍就更加激動。佢哋表演同觀眾有好多互動，跳到成身汗仲叫我幫佢哋抹汗，真係熱血沸騰。」想欣賞整個過程，留意明晚節目播出。另外，波波在節目中作自我介紹時，竟然被Roger制止，原來「波波」發音在泰語上代表「裸露」，容易引人誤會。

波波在節目中作自我介紹時，竟然被Roger制止，原來「波波」發音在泰語上代表「裸露」

波波在節目中作自我介紹時，竟然被Roger制止，原來「波波」發音在泰語上代表「裸露」

波波盡情SHOW OFF好身材

波波被仔圍

波波被仔圍

今晚Roger帶波波參觀真理聖殿，有世界最大木雕城堡之稱，自1981年動工到目前內部仍有工程，所以遊客入內參觀時，都要戴上安全帽。Roger更招呼波波坐馬車，令她喜出望外表示︰「超新鮮第一次坐馬車，無試過呀。」令她充滿公主feel。