肥媽憶述亡夫淚如雨下　黑妹受姐夫臨終所託：佢哋仍好愛對方

肥媽（Maria Cordero）與黑妹李麗霞將會在12月於伊利沙伯體育館舉行「媽妹笑住唱 Part 2」演唱會，日前接受Hoytv 主播俞詠文（Angela）訪問暢談多年姊妹情。

肥媽憶述很多年前黑妹打電話給自己邀約合作：「我當時都未識佢，佢打電話嚟話佢有一場騷想我唱，但係畀唔到我價錢，當時我見到佢一個女人帶住個女，咁有膽量，我二話不說就話好，之後就做咗好朋友喇! 之後到我老公叫我打哥爾夫球，我覺得好悶，死都唔肯打，跟住有一次同黑妹去登台，佢叫我唔使理咁多，攞支棍毆落個波度，真係打到喎！ 我老公喺現場拍曬手掌，由果下開始，我先開始打波，所以我老公錫到佢燶！ 之後我就經常同老公打波，尤其係佢離開前嗰三年，所以黑妹係唯一一個叫得到我打波嘅人！ 」

黑妹膽粗粗約肥媽一齊登台。

接受Hoytv 主播俞詠文。

講到兩人首次合作的演唱會，肥媽說是天註定：「當時個檔期本來係Joe Junior開演唱會，點知阿Joe突然心臟病入咗醫院，黑妹就打畀我希望我同幾個人夾份做咗個騷，但當時我啱啱做完紅館演唱會，所以拒絕咗，點知我老公一知道，就叫我一定要幫黑妹，點可以唔幫佢㗎！所以就有咗第一次嘅《黑媽媽演唱會》，我想講嘅係，如果我老公走咗果幾年，冇黑妹姐陪住我嘅話，我已經癲咗喇！」

肥媽因為老公一番話就同黑妹一齊開騷。（ig@mama_maria_cordero）

二人依家拍住上搵真銀。（資料圖片）

嚟緊12月又一齊開騷嘞！（ig@mama_maria_cordero）

黑妹亦表示和肥媽姊妹情深的原因，都是因為一個「義」字：「喺疫情期間冇嘢做，就返咗去內地，點知唔夠半年，肥媽就不斷call我，叫我返嚟香港，我話落到嚟都冇嘢做，冇工開，佢就話我包你有工開，仲包你紅添呀! 」肥媽續說時更淚如雨下：「佢一返到落嚟，我就即刻開咗個網上節目一齊做，做節目可以令我平靜，照顧老公嗰幾年，冇壓力就假嘅！ 樣樣我都要親力親為，佢二百幾磅，我日日抱佢去廁所，去沖涼，佢一離開，我就坐足兩個月輪椅，完全行唔到路，冇咗老公嗰段日子，黑妹就成日陪住我，嗰一關真係好難捱…」

肥媽一提起老公就喊。

老公剛離世時，肥媽坐足兩個月輪椅。

肥媽好多謝黑妹一直陪伴身邊。

佢哋都係講個「義」字。

肥媽老公臨終前亦有交託黑妹睇住老婆：「當時喺泰國打波，肥媽老公同我講，知道自己時日無多，叫我記住睇住佢，當時我都喊咗出嚟！而家轉眼間都過咗好多年，佢哋仍然好愛對方，有冇人痴線到四年結一次婚㗎！ 仲要有造型添！ 你話呢件事係咪好浪漫先！ 」

恩愛夫妻！（ig@mama_maria_cordero）

黑妹受姐夫臨終所託要照顧肥媽。（ig@mama_maria_cordero）

二人每四年結一次婚，真係好浪漫。（ig@mama_maria_cordero）