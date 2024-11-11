鴨王街頭被捕獲面色暗啞跌晒Watt　早前「肥妹阻路」言論惹爭議

現年36歲的何浩文是導演王晶愛將，近年電影、電視兩邊走，但發展平平，若要數到代表作，大家最深刻一定是《鴨王》，片中他更豁出去，以全裸上陣。由於所演角色不時要除衫騷肌，所以何浩文對自己身材管理相當嚴格，經常做Gym操拳，保持最佳狀態。

何浩文是導演王晶愛將。（IG@dominic_hhm）

何浩文在《鴨王》中豁出去，更以全裸上陣。（網上圖片）

何浩文經常騷肌。（IG@dominic_hhm）

不過近日，有網民在街上野生捕獲何浩文，其狀態卻跌watt。該網民將二人合照分享到社交平台，相中何浩民穿上恤衫、西褲，打扮斯文，但樣子看上去面色暗啞憔悴，而且與網民合照時笑容有點牽強，但感覺還是友善的，有其他網民就留言：「鴨王個樣殘殘地，係咪有啲攰。」但也有網民公開何浩文私下一面，讚對方：「以前跳 popping 成日見到佢，好乖又唔食煙。」

何浩文對自己的體型管理有嚴格要求，亦有做PT，他曾說要持續做運動才能保持良好狀態。（IG@dominic_hhm）

何浩文在無綫劇《一舞傾城》中，都有大騷健碩身材。（TVB）

何浩文近日被捕獲，但給人感覺很憔悴。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

不過，何浩文早前就因「肥妹阻路」言論惹爭議，他在網上分享自己被阻路的經歷，「啱啱喺ikea食熱狗，有個個樣唔耐煩嘅肥妹阻住咗條路，我攞完熱狗講咗唔該，佢郁咗大概4cm左右，我心諗其實你個身型郁少少同冇郁冇分別㗎行埋一邊可以嘛？想搶口嗰刻佢男朋友叫佢行埋一邊佢先行埋少少，點解咁多人鍾意阻住人。」

何浩文近年電影、電視兩邊走。（IG@dominic_hhm）

何浩文都非常敢言。（IG@dominic_hhm）

有不少網民都分享自己被「肥妹」阻路的經歷，不過亦有人批評何浩文行為「Body shame」（即羞辱他人的體型），但何浩文不同意，強調：「同body shame冇關係，係面積。即係咁講，一條路say 2米，我當一個人肩闊一米正常可以行兩個人，如果你肩闊去到1.5米，係打橫企喺度另外一個人係咪行唔到啊？咁呢個時候你要點做啊？常識嚟㗎咋」並指「其實肥妹幾cute」。

何浩文分享遭「肥婆」阻路又唔肯讓的經歷，有網民就認為他不應「Body shame」，但他否認。（Threads@dominic_hhm）

何浩文未懼網民批評，堅持繼續「有嗰句講嗰句」，自爆年中搶口到令不少人道歉。（Threads@dominic_hhm）

其後何浩文再發文道出自己感受：「「肥唔講得瘦唔講得坐輪椅唔講得揸拐杖唔講得唱得唔好唔講得跳得唔好唔講得，重點係完全係講事實冇屈都有問題。郁啲就話你body shame人呀打擊人呀haters呀人品唔好呀等等，年中我搶口度（到）人道歉都唔知（止）嗰一兩個，我真係唔會理呢啲人繼續有嗰句講嗰句，當然要人不犯我我不犯人啦。」