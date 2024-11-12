新精武門｜夏志珍神隱31年終現身：喺街有人叫我吹蕭萍

90年女星夏志珍曾參演過不少港產電影《東方禿鷹》、《黑海霸王花》、《女子監獄》、《皇家飛鳳》、《卿本佳人》、《江湖最後一個大佬》及艷情片《聊齋艷譚》等。而最令人留下深刻印象，必定是周星馳電影《新精武門1991》中「吹簫萍」一角，當中搞笑本色，亦成為網民的集體回憶。

夏志珍神癮31年，今晚亮相TVB Plus《直播靈接觸》 直播節目。（陳順禎攝）

神隱31年的夏志珍今晚（11/11）現身電視城出席TVB Plus《直播靈接觸》 直播節目。她接受《香港01》訪問時表示：「其實吹簫萍呢個名真係深入民心，試過喺街上有人見到我都叫我吹簫萍，我都會話你好。（而家介唔介意啲人咁叫你？）我唔介意。可能我個樣好兇惡，變咗拍親都係黑社會，又或者大家姐同埋演差人，但其實我份人係好好笑，根本就唔係惡人嚟嘅。（當年同周星馳拍嗰場戲，事前有冇排過？）以前邊度有呀，一去到就叫你演吹簫萍，我講呢個對白，咁你就消化吓啦，大家對一陣就嚟。」

夏志珍長居加拿大。（陳順禎攝）

被問到周星馳當時演出收唔貨？夏志珍表示：「佢好快就收貨啦，不過喺拍嘅時候，我就成日都忍唔到笑，因為每次要我講攞支簫出嚟，我就已經係咁笑頻頻NG，自己係頂唔住係咁笑。（而家有冇戲癮？）我而家懶呀，因為人唔想做嘢，加上又要記對白，我驚記唔到會好辛苦。（為何93年之後淡出影圈？）因為覺得角色唔啱做咪唔做，唔似以前要為咗生活，自己唔鍾意嘅角色都要去做，例如要我去打，要我去撻落地，每次拍完我都要返去捽藥酒，每次返到屋企，3、4支藥酒喺度等我，當時係冇辦法為咗生活。（有冇舊患？）有呀，我條腰骨係歪，係伸唔直。（嗰陣時係唔想拍打戲，想拍喜劇？）係呀。嗰陣時心諗點解唔搵我拍笑片，都明白自己個樣兇惡，唔係善良嘅樣，都明無辦法。」

夏志珍神癮31年，今晚亮相TVB Plus《直播靈接觸》 直播節目。（陳順禎攝）