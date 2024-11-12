張衛健連番拒絕粉絲一要求竟與太太有關　與張茜結婚20年歷盡考驗

張衛健與太太張茜是圈中模範夫妻，兩人04年秘密登記結婚，至今20年，依然恩愛如初。張茜婚後也淡出幕前，把重心放在家庭，專心做老公背後的女人，兩口子男主外女主內，甜蜜又幸福。

張衛健與張茜結婚多年恩愛如昔。（微博@張衛健）

張衛健出名是愛妻號。（微博@張衛健）

雖然淡出幕前，但張茜不時都會透過社交平台分享近況，近年她就愛上彩鉛畫，還常曬出自己的作品，畫功獲得網民激讚，不少粉絲都說想要一張，竟甚至向張衛健追畫？

張茜狀態非常好，一點都不像50歲。（小紅書圖片）

張茜近年愛上彩鉛畫。（小紅書圖片）

近日，張衛健從無錫飛往深圳，獲粉絲前來接機，期間粉絲向張衛健說：「我茜姐嘅畫，佢應承要送畫畀我哋架，一人一幅。」張衛健聽了「呵呵」冷笑了下：「我都冇你哋有？你哋唔好發夢了。」似趁機向太太投訴。粉絲繼續不罷休：「你都可以畫一張畀我哋架，你畫嗰啲我哋都鍾意架。」張衛健再肯定地說：「你發夢啦！」之後就轉身往停車場走，十分搞笑。

粉絲到機場接張衛健機。（小紅書圖片）

張衛健被粉絲要畫。（小紅書圖片）

張衛健搞笑回答，趁機向老婆投訴？（小紅書圖片）

張衛健叫粉絲不要發夢。（小紅書圖片）

張衛健和張茜在愛情路上經歷不少考驗，更曾經兩度分手。在單親家庭長大的張衛健對婚姻的態度非常謹慎，亦因此與張茜在這個問題上產生分歧。張衛健與張茜曾在一個內地訪談節目中分享兩人的戀愛經歷，張茜指一開始並不知道Dicky很有名氣，但就對這個「眼睛圓圓、頭圓圓的，跟小太陽一樣的男生」留下深刻印象。

張衛健在《小寶與康熙》中有七個老婆，但現實中他對張茜很專一。（微博@張衛健）

兩人曾在節目中分享二人的愛情故事。（視頻截圖）

當年張衛健普通話說得不好，與張茜之間更是「雞同鴨講」，兩人確定戀愛關係後，亦不被外界看好，因為當時只是新人的張茜，與張衛健的身份相差甚遠，面對傳媒壓力，張茜坦言不堪重負，張衛健捉摸不定的態度也令她覺得對方對自己忽冷忽熱，但在兩人第二次分手後，張衛健終於明白張茜在自己心目中有多重要，最後寫了一封道歉信成功把對方追回來。

人前人後一樣恩愛。（視覺中國）

有夫妻相。（視覺中國）

另外，當年張衛健曾遇上股災瀕臨破產，但張茜一直在身邊不離不棄，所以他一早認定對方是自己的終生伴侶。婚後兩人沒有對外公開，直至08年張衛健向媒體證實懷孕八個月的太太流產。經歷喪子之痛，張衛健推掉所有工作，寸步不離陪伴太太，更豪花過百萬在翌年於菲律賓舉行盛大婚禮，讓張茜成為最幸福的新娘。

兩人當年在菲律賓舉行盛大婚禮。（視覺中國）