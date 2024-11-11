綜藝節目繼續穩據收視榜首　《澳門25個第一》《自駕德島》升最多

無綫公布上周（4日至10日）翡翠台收視，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高23.9點（155萬觀眾），比上周收視最高24.1點（156萬觀眾），下跌了0.2點，但仍繼續保持收視榜首位置。

資訊節目《東張西望》繼續保持收視榜首位置。(節目截圖)

劇集方面，處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21點（136萬觀眾），比上周最高收視21.2點（138萬觀眾），上升了0.2點；黎耀祥、胡定欣主演台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》最高收視22.2點（144萬觀眾），比上周最高收視23.1點（150萬觀眾），下跌了0.9點，收視保持平穩；楊茜堯、王浩信主演台慶劇《黑色月光》最高收視19.9點（129萬觀眾），比上周最高收視19.7點（128萬觀眾），上升了0.2點。

《黑色月光》由楊茜堯、王浩信及林夏薇主演。（微博圖片）

周六晚黎諾懿、陳懿德及郭珮文主持《自駕德島》最高收視18.4點（119萬觀眾），比上周最高收視17.6點（114萬觀眾），上升了0.8點；《澳門25個第一》最高收視17點（110萬觀眾），比上周最高收視14.9點（97萬觀眾），上升了2.1點。

陳懿德和郭珮文早前出席《自駕德島》記者會。（陳順禎攝）

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周日晚 《中年好聲音3》最高收視22.4點（146萬觀眾），比上周最高收視22.1點（143萬觀眾），上升了0.3點，再創該節目開播以來最高收視，居收視榜亞軍；陳貝兒主持《無窮之路IV - 一帶一路》最高收視16點（104萬觀眾），比上周最高收視16.8點（109萬觀眾），上升了0.8點。

來自英國的Dan James在《中年好聲音3》首集演唱張學友的《李香蘭》，相當不俗。（截圖）

來自英國的Dan James在《中年好聲音3》首集演唱張學友的《李香蘭》，相當不俗。（截圖）

特備節目《一代鬼才黃霑》最高收視16.7點（109萬觀眾）；《特朗普重掌白宮》最高收視13.9點（90萬觀眾）。