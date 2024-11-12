呂志和離世丨9月時四代同堂慶「珍壽」 呂志和開金口與林子祥合唱

一代濠江大亨、有「新賭王」稱譽的嘉華國際（00173）及銀河娛樂（00027）創辦人兼主席呂志和離世。兩間公司昨晚發公告稱，呂志和於上周四（7日）安詳辭世，享年95歲。呂志和最後一次露面是今年9月舉行晚宴慶祝95歲「珍壽」，當晚他穿上華服出席壽宴，精神奕奕，更開金口與林子祥合唱《男兒當自強》，豈料事隔兩個月便與世長辭，而旗下集團已將當晚相關新聞稿相片轉為黑白照。

嘉華國際（00173）及銀河娛樂（00027）兩間公司昨晚發公告呂志和離世消息。

嘉華國際（00173）及銀河娛樂（00027）兩間公司昨晚發公告呂志和離世消息。

旗下集團已將當晚相關新聞稿相片轉為黑白照。

當晚宴會以「珍」字為主題，字之左寓意「十二」加右側「八三」正好是呂博士的95歲之齡，象徵著歲月的珍貴與人生的智慧。呂氏家族已四代同堂，家庭成員增至近40人，呂志和博士亦有發表感言：「本人今年95歲，感謝上天眷顧，賜予我兒孫塞滿堂，生活美滿。我向在座 各位多年好友衷心致謝，感謝大家一直以來對我們家庭的照顧與關懷。」

呂志和最後一次露面是今年9月舉行晚宴慶祝95歲「珍壽」。

呂志和博士五位子女在台上向在場賓客祝酒，包括長子呂耀東先生（左四）、呂耀南先生（右五）、呂耀蕐先生（右四）、呂慧瑜小姐（左二）及呂慧玲小姐（右二）。

當晚晚宴現場佈置以懷舊元素為主題，有霓虹燈、商店招牌、舊照片等裝置作裝飾，呂志和博士五位子女齊齊上台向在場賓客祝酒，而呂氏家族第二代成員共五個家庭亦逐一上台，以婚姻、家庭、事業、朋友及慈善為主題，生動闡述呂博士的輝煌人生，他們更利用 AI 技術將舊照片轉換為影片。

晚宴上請來男高音莫華倫與女高音太太王冰冰獻唱。

林子祥獻唱。

呂志和博士開金口與林子祥合唱《男兒當自強》。

此外，晚宴上請來男高音莫華倫與女高音太太王冰冰獻唱，呂志和博士更與林子祥驚喜合唱，罕開金口唱出《男兒當自強》，將氣氛推出高峰。

AI 技術修復呂志和博士的婚照。

現場佈置以懷舊元素為主題，令人有如置身60年代的香港。

有霓虹燈、商店招牌、舊照片等裝置作裝飾。

有霓虹燈、商店招牌、舊照片等裝置作裝飾。