學霸港姐返母校分享心得　被指遭冷待創業做老闆將嫁富二代男友

現年29歲的鄧卓殷（Amber）在2018年參選港姐奪得亞軍兼最上鏡小姐，入行後繼續進修，2021年順利完成香港大學建築系碩士課程，絕對是一位學霸港姐！畢業於名牌女校協恩中學的鄧卓殷，日前獲母校邀請回校分享職場心得，她在IG曬出與師妹們的合照，並寫道：「第一次返去讀咗14年嘅母校同小師妹分享，相信十一年前中學畢業嘅我，都唔會相信自己之後嘅事業發展會咁多元化。人生有好多可能性，敢想敢做，好開心見到各位，掛念藍色長衫嘅日子。」

鄧卓殷（Amber）在2018年參選港姐奪得亞軍兼最上鏡小姐。（IG@amber.tcy）

學霸港姐！（IG@amber.tcy）

積極經營社交平台。（IG@amber.tcy）

分享靚相。（IG@amber.tcy）

畢業於名牌女校協恩中學。（IG@amber.tcy）

獲母校邀請回校分享職場心得。（IG@amber.tcy）

同一班師妹合照。（IG@amber.tcy）

鄧卓殷中學時期讀書成績優異，於2013年中學文憑試（DSE）考獲4科5**的佳績，5科最佳成績（Best Five）高達33分，之後升讀香港大學建築系學士課程，畢業後參選港姐而入行，之後繼續進修，2021年在半工讀下完成港大建築系碩士課程。近年鄧卓殷幕前工作大減，一度被指坐冷板凳等開工，但她就不斷進修增值自己，去年宣布考獲普拉提導師資格，過去幾年更進修了營養、體重管理、筋膜放鬆、脊椎疾病、X-O型腳的專項，資歴全面又專業！此外，鄧卓殷還跟一位瑜伽導師成立運動服裝品牌，專為身型嬌小的女生推出運動服飾，更親身上陣做生招牌！

去年宣布考獲普拉提導師資格。（IG@amber.tcy）

叻女！（IG@amber.tcy）

成立運動服裝品牌。（IG@anadana_official）

專為身型嬌小的女生推出運動服飾。（IG@anadana_official）

更親身上陣做生招牌！（IG@anadana_official）

轉型做KOL。（IG@amber.tcy）

鄧卓殷事業發展順利，感情生活亦十分甜蜜，她與同為TVB藝人的富二代男友郭子豪拍拖5年感情穩定，更愈愛愈高調，二人以「豆子情侶」的CP名拍片分享情侶日常，大受歡迎，更曾登上KOL排行榜！兩人除了經常以情侶檔出席活動之外，又曾一起參加綜藝節目，今年2月更公布婚訊，二人將於明年年中舉行婚禮，正式拉埋天窗！

二人以「豆子情侶」的CP名拍片分享情侶日常。（IG@amber.tcy）

拍拖5年感情穩定。（IG@amber.tcy）

情侶檔出席活動。（IG@amber.tcy）

好Sweet！（IG@amber.tcy）

郎才女貌！（IG@amber.tcy）

好登對。（IG@amber.tcy）

甜蜜。（IG@amber.tcy）

今年2月公布婚訊。（IG@amber.tcy）

郵輪求婚。（IG@amber.tcy）

恭喜！（IG@amber.tcy）