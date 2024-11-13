深潛劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《深潛》陸劇又名(迷局·破、迷局破之深潛)，有楊楠楠作為編劇，劉國輝、趙立軍為執導，由成毅、穎兒、劉歡、侯夢瑤、張天陽、韓承羽領銜主演的一套以年代諜戰為題材的電視劇。近年人氣漸升的男主角成毅，多數出演古裝劇，今次為首部諜戰劇，不知會如何駕馭這一場驚心動魄的特工行動呢！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

迷局破之深潜@Weibo

《深潛》｜電視劇情大綱

在抗日戰爭期間，為了順利佔領長沙，日軍啟用了潛伏在中國長達15年的特工「黑執事」，開始實施早已謀劃的戰略欺騙計劃。中共地下黨成員雲慕之在調查「黑執事」的期間慘遭殺害。他的兒子雲弘深（成毅 飾）是一位數學天才，但對父親的真實身份一無所知，為了追查父親的死因和殺手，他回到了故鄉長沙，卻即刻陷入了「黑執事」早早設下的圈套。

當雲弘深感到茫然無措之際，父親生前的摯友、中共地下黨黨員楊梓銘大力支持與保護他，雲弘深最終識破了敵人的詭計。在共產黨的指導下，雲弘深與愛國青年聞夜鳴（穎兒 飾）攜手合作，精心謀劃，以智慧取勝，巧妙佈局，在國家仇恨面前，他們決定放下個人恩怨，甘願將自己置於險境之中，最後成功破獲潛伏在國軍內部的日本特工「黑執事」，改變了長沙的戰局，為第一次長沙會戰作出了重要貢獻，進而取得勝利。

《深潛》播出時間｜最新追劇日曆

《深潛》電視劇一共有50集，由CCTV-8、愛奇藝播放。11月13日16:30起 CCTV-8熱門劇場，每天2集連播，愛奇藝 VIP會員每日16:30更新2集，非會員每日16:30轉免1集。

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《深潛》｜演員人物關係圖

待更新。

《深潛》｜演員

成毅 飾 雲弘深

數學天才，想查出殺父親的兇手，但不幸落入日本特工黑執事的陷阱

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穎兒 飾 聞夜鳴

愛國青年，與雲弘深合作，要查出潛伏在國軍內部的日本特工「黑執事」

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劉歡 飾 柯靖平

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侯夢瑤 飾 米蘭