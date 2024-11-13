袁鳳瑛否認教育方式有問題　與當事人前世淵源致被爆料

袁鳳瑛、關寶慧為梁思浩主持嘅《直播靈接觸》任嘉賓。（陳順禎攝）

袁鳳瑛昨晚現身電視城為《直播靈接觸》任嘉賓，她表示由於工作關係，所以平時打扮比較莊嚴，難得有機會錄節目，可以有機會扮靚靚。袁鳳瑛又表示將在節目分享前世今生，包括早前被網友爆料指她教育手法有問題一事。

袁鳳瑛離開幕前之後修讀輔導及心理學，多年來經營德育及演藝教育中心，進行家庭輔導工作。（陳順禎攝）

訪問中，袁鳳瑛多次呼籲大家如有心結要盡量解開，不要將遺憾帶到生活中，否則會有很大傷害性。而對於被指控一事， 她指當事人嘅父母亦有責任。「個case一直有同父母跟進，但無奈父母係唔行動，令小朋友心結一直到而家，係幾破壞性。佢係破壞佢嘅人生，佢本身有個幾好嘅志向，但因為活在仇恨，所以達唔到志向。」

問到事件對自己會否有影響，袁鳳瑛認為事件至今仍未算有結果，她最希望是當事人能走出來，而父母亦可盡點力令事件有轉機，而如果自己是有問題的話，一早就會被爆出來。「我有搵返佢父母，但佢哋覺得唔可以刺激佢，之前有勸父母要解心決，但佢哋唔覺係問題。」袁鳳瑛又謂能看到與當事人前世嘅淵源，但未能看到結果，不過相信「nothing is impossible 」。

袁鳳瑛享受家庭輔導工作，對感情事表示「no way」。（陳順禎攝）

袁鳳瑛表示十分享受現時嘅職業，對幕前零興趣，甚至有社恐。由於自己在破碎家庭長大，所以志向是想協調家庭，睇到別人笑著過活時，會有很大滿足感。而感情方面，她表示自己是修行人，所以唔需要，最擔心她婚姻大事嘅長輩已仙遊，所以更不會有壓力。