北上劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《北上》陸劇改編自同名小説。有趙冬苓、徐則臣作為編劇，姚曉峰、周楠為執導，由白鹿、歐豪領銜主演的一套以現代為題材的電視劇。女主角白鹿憑《寧安如夢》、《墨雨雲間》踴升古裝劇女神，加上全員演技派，老戲骨坐陣，不知這部年代劇能引起觀眾甚麼共鳴呢！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧北上@Weibo

《北上》電視劇情大綱

在2000年初，洪淮市運河邊的花街小院裡，住著六戶人家。夏鳳華（白鹿 飾）、謝望和（歐豪 飾）、邵星池（翟子路 飾）和周海闊（高至霆 飾）四個年輕人，與新來的馬思藝（李宛妲 飾）和陳睿（劉恆甫 飾）一起成長，情同手足。此時，京滬高速公路將全線通車，被淘汰的船運讓這六個家庭面臨生活挑戰，運河的變遷亦代表少年們渡過了他們的青春歲月。家中長輩們一直堅守在運河上工作，心願是擁有自己的船，然而，年輕人無法理解老一輩對於運河事業的執著，決定結伴北上，出發去繁華的北京，尋找新機遇。

2014年，北京街道上熱鬧繁華，互聯網時代的興起使這裏迎來創業潮，從花街一路上到北京，運河水給了年輕人在動蕩的歲月裡堅強和冒險的勇氣，夏鳳華、謝望和、邵星池、周海闊正式展開北上之旅。北漂的日子中，他們日以繼夜地奔馳，力求捉緊機會，實現夢想。多年後，夏鳳華加入了物流行業，成為快遞站的負責人；而望和就邀請星池和海闊一起合作，把外賣事業搞得有聲有色。然而，事業的成功並未能抵擋現實的殘酷，他們於大城市的十字街口再次失去方向，工作中的挫折、爭執，甚至危機接踵而至，花街的少年人要作出新的抉擇。此時，浩浩蕩蕩的運河水發出回響，再次指引方向。

最後，運河成功申請世界遺產，曾經北上離家的孩子們再次聚集在花街。在創業的旅程中，他們走出了迷茫，重新找回了人生的意義。他們好像重生的運河一樣，開始新的旅程。運河沿岸的這群少年，從相識到相伴，再到分離與重聚，展現了對民族文化的認同和對民族精神的傳承。

《北上》播出時間｜最新追劇日曆

《北上》電視劇一共有40集，CCTV-1黃金檔及愛奇藝播放。CCTV-1黃金檔周一至周田四播出2集。愛奇藝首更4集，之後周二至四每日2集。

《北上》演員人物關係圖

电视剧北上@Weibo

《北上》演員

白鹿 飾 夏鳳華

性格堅毅、勇於追求夢想

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歐豪 飾 謝望和

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翟子路 飾 邵星池

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高至霆 飾 周海闊