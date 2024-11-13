細SO張敬軒親回應賣碟事件：如果要賣都抹走個名同msg先呀

有二手唱片店在社交網放售張敬軒簽名版舊唱片，最離奇是簽名之餘有留言有上款，收碟者更是知名電台DJ曾在商台工作20年的細SO蘇耀宗﹗事件耐人尋味在網上發酵，兩位主角同日網上親自回應。



張敬軒曾與細SO蘇耀宗到日本拍攝網上節目。（網上圖片）

張敬軒曾與細SO蘇耀宗到日本拍攝網上節目。（網上圖片）

張敬軒曾與細SO蘇耀宗到日本拍攝網上節目。（網上圖片）

社交網放售的版本，有張敬軒簽名更寫下留言︰「Dear 細So,好多謝你一直以來都支持我嘅音樂！希望你會鍾意呢隻碟！。」上款標明為細So，疑似顯示物主為前商台DJ細So 蘇耀宗。細SO在社交網發文回應笑稱：「如果你要賣，都抹走個名同msg先呀，有我個名唔會值錢啲㗎。」

二手唱片店出售簽名版張敬軒大碟《春·夏·秋·冬》，收錄十首歌曲。（網上圖片）

張敬軒呢隻簽名碟送俾細SO疑為前商台DJ蘇耀宗。（網上圖片）

細SO表示：「多謝各位關心！當日冇得返舊公司搬走我啲CD，後來有同事幫我攞返部份碟。其餘仲有好多一路都放喺直播室，諗住留喺度俾大家用，點知就唔知俾邊個攞咗去賣。如果你要賣，都抹走個名同msg 先呀，有我個名唔會值錢啲㗎。@hinscheung 今時今日我都仲係一直咁支持你 同你嘅音樂!」

細SO在社交網親自回應賣碟事件。（IG圖片）

軒仔亦親自回應：「🤣 其實我以前喺兩間電台出沒獵獵埋埋都好多其他artist簽畀各位DJ嘅碟🤭 我係出咗名嘅cd大盜，查實呢單嘢係唔係我經手嘅我都唔敢肯定🤣🤣🤣不過應該機會不大，因為我唔係好接受到自己個髮型🐷我會繼續簽碟畀你，不過都要等我有碟先，好快有好快有 😎Love you 🫂」得軒仔力撐，細So即回覆︰「等你好耐啦，多謝你先！今次我發達啦 love you🫂🫂」。