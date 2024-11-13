性感女星自爆媽媽坦認偏心哥哥勁傷心　鍾漢良鏡頭前崩潰爆喊

內地綜藝節目《令人心動的offer 》引起不少關注，其中在最新一集中，嘉賓之一的柳岩就分享一段關於家庭情感的感悟，提到媽媽「偏心」這個問題，而且還當着她面前承認，令其非常傷心，更觸動到鍾漢良情緒，在鏡頭前崩潰大哭。

柳岩分享家庭事。（影片截圖）

在節目中柳岩就提到媽媽在家庭中比較「偏心」哥哥這個問題，因為這件事她更與媽媽發生爭吵，她眼泛淚光表示：「那一天我跟我媽媽發生了激烈的爭吵，然後我媽承認了她偏心這件事，她說你哥哥比較辛苦，他要打工，而且他有孩子要養，有自己媳婦，然後也要在家裡照顧，也沒辦法出去賺錢，而你的經濟收入比他好，你的工作又好，你甚麼都好，我當然會比較偏心和心疼哥哥一些，其實她說這句話的時候才是我崩潰的時候，我就說媽媽你知不知道，這個家裡最可憐的人是我，因為我說哥哥有家，而我甚麼都沒有，我是一個人，然後你還要偏去哥哥那邊，我就覺得我是一個人，我甚麼都沒有，然後那個時候我就覺得很崩潰。」

柳岩講到眼泛淚光。（影片截圖）

直到長大後她就明白許多，與媽媽的「偏心」進行和解了，二人對這件事情互相坦誠講個明白：「我就說偏心就偏心好了，你要知道父母偏心並不代表他不愛你，就是你不能否認他對你的愛，你計較那百分之三十還是百分之三十三，百分之三個點，有的人很計較會把它放大，你就會有怨，可是如果我接受這一點，但是你還是愛我的就沒有所謂。」而在旁的鍾漢良聽完她的分享後已崩潰大哭，認為「偏心」跟「被偏心」都很難過：「你以為被偏心很好，被偏心也很難過，（有負罪感嗎）。」更主動分享自己往事，提到家中的每逢過年時會買新衣服，自己和大家姐會擁有新衣服，只有二家姐和妹妹沒有新衣服，因為她們會穿大家姐衣服，當時他覺得父母會有「偏心」，但長大之後他才理解父母當時是為了省錢而已，難怪他有如此深刻感受。