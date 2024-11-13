保錡主持日本節目被轟低俗不雅　對小朋友講AV用語惹反感後咁回應

近日ViuTV正播出由蒙嘉慧（Yoyo）、保錡@ERROR及陳海寧（Dee姐）主持的節目《呢度住吓 嗰度住吓》，拍攝褔岡生活，能夠邀請到Yoyo出山，觀眾份外期待。不過節目播出後，網民就發現保錡常常在節目講黃色笑話，又指他對住小朋友講AV常用用語「Kimochi」、「熱菇熱菇」、「Yamate」等，教壞細路。事件引起熱議，而保錡亦終於在社交平台回應。

蒙嘉慧久休復出，率陳海寧與保錡去福岡拍旅遊節目《呢度住吓 嗰度住吓》，觀眾份外期待。（ViuTV）

《呢度住吓 嗰度住吓》由Yoyo帶保錡和Dee姐認識福岡生活，以往保錡拍住ERROR主持節目，風格敢言搞笑，但今次他在節目的表現就有觀眾不太受落，網民頻頻去ViuTV留言批評，亦有在討論區開Post。Yoyo於首集帶兩位後輩去跟小朋友學劍道，保錡叫小朋友幫自己綁好件衫，而期間他突然說：「Kimochi（舒服）」、「iku（去了）」、「Yamate（不要）」，小朋友都嚇親並退後，而Dee姐亦試圖制止保錡，說他教壞細路，還跟對方說：「你一講熱菇，佢即刻咁樣（嚇親），唔敢行近你。」

小教練幫保錡著劍道服。（ViuTV）

保錡因為好舒服，就對小朋友講「Kimochi」，又講「熱菇熱菇」、「Yamate」等，小朋友當場嚇呆。（ViuTV）

其他小朋友亦一頭問題。（ViuTV）

Dee姐都叫保錡不要教壞細路。（ViuTV）

另外，有一幕主持人去民宿，保錡和Dee姐拖著羊去散步，他們以為兩隻羊一公一乸，羊的名字一隻叫Haru，一隻與保錡緋聞女友菊梓喬一樣叫Hana。Dee姐問兩隻羊是否情侶，保錡說一定是，「一個問題，呢個世界得返我同你……」Dee姐即搶白：「都唔會！」保錡再說：「好簡單嘅問題啫，一係我強姦你，一係你殺咗我。」Dee姐聽到Hang機，不敢相信自己耳朵，再問：「你強姦我？」保錡則解釋，世界只剩兩個人時，還能怎樣。

Dee姐問兩隻羊是否情侶，保錡信心十足話一定係，更突然口出狂言：「好簡單嘅問題啫，一係我強姦你，一係你殺咗我。」（ViuTV）

Dee姐一時之間都唔識反應。（ViuTV）

之後保錡又好奇負責人是否刻意分開兩隻羊，不讓牠們繁殖，Yoyo的日本拍檔Erica說：「真係要問呀？係囉，你問吓，用啲身體語言問下。」於是保錡當著幾位婆婆及日本女性面前，做出羅志祥招牌動作，對著空氣光速前後抖動的動作，日本人亦看懂他的意思，做交叉動作回答保錡問題，原來兩隻羊都是雌性。

為了表達「繁殖」，保錡當著幾位70歲以上的日本女性面前，做出羅志祥招牌動作，對空氣光速前後抖動。（ViuTV）

不過對方都睇得明他的身體語言，以交叉動作答問題。（ViuTV）

節目播出後，網民去ViuTV社交平台留言轟保錡低俗失禮，影衰香港人，留言：「平時主持之間點口賤都冇所謂，喺一個講禮儀嘅地方咁樣玩？」、「好似搵咗個厭世版嘅阿叻嚟做」、「一個角色錯，影響全節目。」、「佢拍住ERROR，拍住媚姨冰姐呢個vibe，呢個態度仲可以，不過呢個節目真係應該好靜咁欣賞Yoyo點帶我哋去參觀，佢用返呢個態度就破壞晒，同埋突顯咗佢弱點。」網民亦在討論區開Post批評他非常不雅。

網民認為Dee姐與Yoyo都令人睇得舒服，但保錡卻成為「老鼠屎」。（ViuTV）

網民在ViuTV的社交平台留言炮轟保錡的表現。（ViuTV）

網民在ViuTV的社交平台留言炮轟保錡的表現。（ViuTV）

網民在ViuTV的社交平台留言炮轟保錡的表現。（ViuTV）

網民連日來在ViuTV的社交平台留言炮轟保錡的表現。（ViuTV）

昨日（12日）保錡在IG限時動態出post，留言：「錯就認，打就企定，對唔住，大家我係做得唔好。」之後他在IG出了一條搞笑片，寫下：「拍片求自己開心，我真係好鍾意搞笑。」又表示搞笑真的不簡單。有網民留言批評他在節目的表現，指他根本不好笑，保錡都有回應。有人問：「好鍾意搞笑好鍾意搞笑！成個節目咪俾你搞彎晒囉！你啲笑仲要唔好笑，係低級趣味呀！你成日話好愛你公司，呢個節目真係多得你唔少！你都30幾歲啦，可唔可以成熟少少啊拜託你！」他回應：「收到，會學習如何高級趣味🙏🏻 感謝大家留意節目」。

被網民鬧了幾日，保錡終發文承認自己做得不好。（IG@k_p0k1）

另一留言說：「真心睇唔明點解viu仲要俾機會你，仍然係一個自大 自以為是 無料扮4條，唔大隻又喺到自我滿足既人，作為觀眾其實真係睇到好尷尬，其他主持想認真專業做好個節目，都真係俾你破壞晒」保錡回覆：「我都唔明，其實真係搵其他人好啲，我呢種扮搞笑又冇料，做唔到高質旅遊節目，我會自己收皮，多謝你浪費左寶貴的時間係我身上! 感謝🙏🏻」

網民去保錡IG留言，他亦有回覆部份人的批評。（ViuTV）

網民去保錡IG留言，他亦有回覆部份人的批評。（ViuTV）

網民去保錡IG留言，他亦有回覆部份人的批評。（ViuTV）

網民去保錡IG留言，他亦有回覆部份人的批評。（ViuTV）

另外有網民說：「有冇諗過對住小朋友嗰啲行為其實係性騷擾，同埋完全唔搞笑，你有冇睇返個小朋友嘅樣？係好驚你咁做。不過都唔止係你一個人嘅問題，剪埋落去播出街，監製真係覺得冇問題？」、「其實你唔止一次係電視機前有咁既行為。有沒有反省？成日話運動帶俾你正面影響。呢d黃色笑話行為完全表現得好低俗，你不再是小孩，你出席得講座，節目，作為公眾人物一定有人以你為榜樣，何解會變成咁？搞笑係咁咩？」保錡回答：「我會留意，感謝你🙏🏻」